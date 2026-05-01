Stohl András és Bodrogi Gyula is vállalja: szerelem volt első látásra

A vadászat Magyarországon egyszerre ősi hagyomány, természetgazdálkodási eszköz és sokak számára életforma. Egyesek szerint kikapcsolódás és közösségi élmény, mások viszont etikai okokból vitatott tevékenységként tekintenek rá. Stohl András, Bodrogi Gyula vagy éppen Reviczky Gábor az évek során többször mesélt arról, miért köteleződött el a nem mindennapi hobbi mellett.

Stohl András, ha teheti, kimozdul a természetbe (Fotó: Trenka Attila)

Stohl András színész-műsorvezető nyíltan vállalja vadászszenvedélyét, amely évtizedek óta része az életének. De mit is érdemes tudni erről a hobbiról, milyen szabályok és elvek mentén ragadhat fegyvert valaki Magyarországon? A vadászat szigorúan szabályozott Magyarországon, vizsgához, engedélyekhez és vadásztársasági tagsághoz kötött tevékenység. A rendszer célja a fenntartható vadgazdálkodás és a biztonság, miközben etikai előírások is meghatározzák a gyakorlását. A vadászat sokak számára a természet közelségét jelenti, másoknak kihívást és koncentrációt ad, de a társadalomban erősen megosztó szerepe van. Éppen ezért gyakran kerül szóba közéleti szereplők kapcsán is, akik közül többen nyíltan vállalják ezt a hobbit.

Elmenekülés a természet nyugalmába

A legismertebb magyar vadászok egyike Reviczky Gábor, aki nemcsak színészként, hanem a természet elkötelezett szerelmeseként is ismert. Többször beszélt arról, hogy számára a vadászat a természetvédelem része is, és aktívan részt vesz erdőjárásokban, vadgazdálkodási programokban. Stohl András esetében a vadászat családi örökség, amelyet nagyapjától és édesapjától hozott magával. Saját elmondása szerint szenvedélyesen kötődik a természethez, és a vadászat számára nem munka, hanem kikapcsolódás. Bár korábban fegyverviselési jogát elveszítette, 2025-re újra büntetlen előéletű lett, így visszakaphatta fegyvereit is. A nyilvánosság előtt is többször megjelent ezzel a témával, például Stohl András Nagy Ő-ként is becsempészte a műsorba, hiszen egy randevú során lőni is elvitte az egyik szerencsés kiválasztottat.

Bodrogi Gyula többször hangsúlyozta az évek során, hogy számára a természettel való harmonikus együttélés része a vadászat (Fotó: Mediaworks archív)

Bárdosi Sándor neve is felmerül a vadászat kapcsán, bár nála inkább friss érdeklődésről beszélhetünk. A korábbi élsportoló az erdőjárás és a természet szeretete miatt kezdett nyitni a vadászat felé, és saját bevallása szerint új kihívásként tekint rá, amelyet az életének későbbi szakaszában szeretne jobban megismerni. Bodrogi Gyula a magyar színházi élet egyik ikonja, hosszú évtizedek óta szenvedélyes vadász. Bodrogi Gyula fiatalon is már sok időt töltött a természetben, és később is többször hangsúlyozta, hogy az erdő és a mező számára második otthon. Saját élményei alapján a vadászatot a természet rendjébe való felelős beavatkozásként értelmezi, miközben mindig tisztelettel beszél a vadállományról.