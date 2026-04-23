Szobor készült Bodrogi Gyula tiszteletére: megszólalt a szobrászművész

Bodrogi Gyula a magyar színházi élet egyik legmeghatározóbb alakja, aki még 92. születésnapján is kicsattanó energiának örvend. A színészlegendának esze ágában sincs visszavonulni a reflektorfényből. Életműve előtt tisztelegve a Magyar Hollywood Tanács Túri Török Tibor szobrászművészt kérte fel, hogy készítsen róla domborművet.

A Bodrogi Gyula szobor éppen a művész 92. születésnapja alkalmából készült el

Fotó: Mediaworks

Bodrogi Gyula gyerekként örült a róla készült alkotásnak

A Magyar Hollywood Tanács magyar gyökerekkel rendelkező hollywoodi és a világon máshol is működő filmes világhírességek emlékét kívánja megőrizni. Eredményeiket, sikereiket minél szélesebb körben akarja bemutatni, elérve azt, hogy méltán büszkék lehessünk, amikor rögzítjük Hollywood történelmének és sikereinek jelentős magyar tartalmát. Bokor Balázs elnök vezetésével a tanács Túri Török Tibor szobrászművészt kérte fel Bodrogi Gyula megformálásra, akinek a történelmi Magyarország területén 250 kültéri alkotása látható, többek között Gábor Zsazsát és Tony Curtist is megformálta már korábban. Lapunknak adott interjújában elmesélte, hogyan reagált a nemzet színésze, amikor megpillantotta a róla készült domborművet.

Ujjongott és tapsolt, annyira tetszett neki. A hallban rengeteg díja van kiállítva, mellette pedig portrék, festmények, grafikák, amik az évek során róla készültek. Amikor meglátta az alkotást, felkiáltott, hogy ez az első, amelyik tényleg hasonlít is rá!

– mondta nevetve.

Megleptük vele az otthonában. Nem számított rá és nagyon örült neki. Ez egy kültéri, kaolinnal dúsított spanyol művészkerámia, ami úgynevezett magas tüzű, vagyis 1200 fokon égetik ki. A hő hatására gránit keménységű lesz, az elkészült művet pedig márványlapra rögzítik rá. Reméljük, hogy a művész úr még nagyon sokáig köztünk lesz és minél később kerül csak kültérre, jelenleg az otthonában kapott helyet

– árulta el Túri Török Tibor, s mint kiderült, Bodrogi Gyula feleségének is rendkívüli módon elnyerte tetszését.

92 évesen is kicsattanó lendületben

Bodrogi Gyula a Nemzet Színésze, a Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas művész április 15-én töltötte be a 92. életévét. A magyar kulturális élet ikonja évtizedek óta töretlen népszerűségnek örvend, hangja és karaktere generációk számára vált meghatározóvá. A színművész nemrég a Borsnak őszintén vallott arról, meddig tervezi még szórakoztatni a közönséget.