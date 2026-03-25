"Nem tudom megfejteni" – Képtelen feldolgozni felesége elvesztését Bodrogi Gyula

A Jászai Mari-díjas színésznő január végén hunyt el, és bár a házaspár évtizedek óta külön élt, Bodrogi Gyula és felesége kapcsolata egészen a végéig megmaradt. A tragédia különösen megviselte a hamarosan a 92. életévét betöltő művészt, aki azóta visszahúzódóbbá vált.

Bodrogi Gyula párja nagyon aggódik a színművészért

Jelenlegi párja, Vass Angéla szerint Bodrogi teljesen magába zárkózott, és nehéz kiismerni, mi zajlik benne.

Ági elvesztése óta olyan, mint a kínai. Nem tudom megfejteni, mi jár a fejében.

– fogalmazott, hozzátéve, hogy a színész sokszor inkább hallgat, miközben láthatóan mélyen gyászol.

Angéla arról is beszélt, hogy a színművész azóta még inkább ragaszkodik hozzá:

Ha eltűnök a fürdőszobában, már keres, hogy hol vagyok. Mindent tudni akar.

Bodrogi Gyula ugyan továbbra is aktív, a Nemzeti Színházban próbál és fellépései is vannak, de a mindennapjai csendesebbé váltak. A veszteség súlya nemcsak őt, hanem Angélát is megviselte. A pár története több évtizedre nyúlik vissza: Angéla már fiatalon megismerte a színészt, és bár kapcsolatuk során felmerült a házasság gondolata, végül nem erőltették, hiszen – mint mondta – így is elválaszthatatlanok.

Húszévesen ismertem meg, amikor ő már negyven volt. Azóta együtt vagyunk. Még akkor is, ha eleinte jöttem-mentem, hol nála, hol a saját otthonomban aludtam. Aztán hozzá költöztem, és azóta együtt lakunk, együtt vadászunk, együtt utazgatunk. Ádám is azt mondta a minap, hogy ’Apa, most már elvehetnéd Angélát!’ Nevettünk is ezen egy jó nagyot. Most? Most már minek? Mi így is elválaszthatatlanok vagyunk

– mesélte Angéla.

Közben Voith Ági emléke továbbra is erősen jelen van az életükben. Bár külön utakon jártak, Bodrogi Gyulát és feleségét egy életen át tartó, mély kapcsolat kötötte össze. Idén március 17-én a színésznő a 82. születésnapját ünnepelte volna – ez volt az első alkalom, hogy férje már nem köszönthette fel – írja a Bors.