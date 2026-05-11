Eltűnt egy nő Budapesten, a rendőrök nagy erőkkel keresik
Közleményt adott ki a rendőrség. Ezt lehet tudni az eltűnt nőről.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság XVII. Kerületi Rendőrkapitányság 01170-157/172/2026. körözési számon eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó S. Zsuzsanna ügyében. Több részletet is megosztottak az eltűnt nőről.
Május 4-e óta nem tudni, hol lehet az eltűnt nő
A rendelkezésre álló adatok szerint az 51 éves nő 2026. május 4-én egy XVII. kerületi lakásból ismeretlen helyre távozott. A rendőrök jelenleg is keresik. S. Zsuzsanna körülbelül 165 centiméter magas, rövid, szőke hajú. S. Zsuzsanna teljes neve és fotója ITT látható, amíg a rendőrség vissza nem vonja a körözést.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság XVII. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki S. Zsuzsanna tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.
