Eltűnt egy nő Budapesten, a rendőrök nagy erőkkel keresik

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XVII. Kerületi Rendőrkapitányság 01170-157/172/2026. körözési számon eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó S. Zsuzsanna ügyében. Több részletet is megosztottak az eltűnt nőről.

A rendelkezésre álló adatok szerint az 51 éves nő 2026. május 4-én egy XVII. kerületi lakásból ismeretlen helyre távozott. A rendőrök jelenleg is keresik. S. Zsuzsanna körülbelül 165 centiméter magas, rövid, szőke hajú. S. Zsuzsanna teljes neve és fotója ITT látható, amíg a rendőrség vissza nem vonja a körözést.