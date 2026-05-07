Iskolából tűnt el egy 10 éves kisfiú - a rendőrség a lakosság segítségét kéri
Már több mint egy hónapja keres a Tatabányai Rendőrkapitányság egy 10 éves kisfiút, aki iskolájából tűnt el.
Még márciusban tűnt el a fiú az iskolából
A Tatabányai Rendőrkapitányság 11010-157/204/2026. körözési számon eljárást folytat L. Attila Kevin eltűnése kapcsán. A rendőrségi közlemény szerint a 10 éves fiú március 30-án engedély nélkül távozott az iskolából. Holléte azóta is ismeretlen.
Attila Kevin 135 centiméter magas, vékony testalkatú, sötétbarna hajú és barna szemű. A körözést itt lehet megtekinteni, amíg a rendőrség nem törli.
A Tatabánya Rendőrkapitányság várja azoknak a jelentkezését, akik a fiú tartózkodási helyével kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek. Bejelentés tehető a 06/34-517-777-es telefonszámon, illetve az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívó telefonszámon.
