RETRO RÁDIÓ

Mindenki az eltűnt 56 éves férfit keresi - Merre lehet?

A hódmezővásárhelyi rendőrök az állampolgárok segítségét kérik egy 56 éves férfi megtalálásában. István május 2-án reggel tűnt el.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.06. 16:17
eltűnt Eltűnt Személyek Keresés eltűnt férfi

A Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság a 06030-157/73/2026. ügyszámon körözési eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó, eltűnt F. István eltűnésének ügyében. A rendőrségre érkezett bejelentés szerint az 56 éves férfi 2026. május 2-án a reggeli órákban a Hódmezővásárhelyi-Makói Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhelyi Tagintézményéből ismeretlen helyre távozott, azóta életjelet nem adott magáról.

Nagy erőkkel keresi a rendőrség az eltűnt F. Istvánt
Nagy erőkkel keresi a rendőrség az eltűnt F. Istvánt
Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Nagy erőkkel keresi a rendőrség az eltűnt F. Istvánt

F. István 175 cm magas, vékony testalkatú, ovális arcú, rövid, barna hajú és kék szemű, valamint jobb karját természetellenesen tartja, írja a Police.hu.

Az eltűnt férfiról a képet IDE kattintva tekintheti meg!

A Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a képen látható férfi jelenlegi tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen bármelyik rendőri szervnél. Telefonon a névtelenség megőrzése mellett bejelentés tehető a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság 06/62/562-400-as hívószámán, továbbá a 06-80/555-111-es „Telefontanú” zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívó telefonszámon is.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu