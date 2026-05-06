Mindenki az eltűnt 56 éves férfit keresi - Merre lehet?

A Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság a 06030-157/73/2026. ügyszámon körözési eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó, eltűnt F. István eltűnésének ügyében. A rendőrségre érkezett bejelentés szerint az 56 éves férfi 2026. május 2-án a reggeli órákban a Hódmezővásárhelyi-Makói Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhelyi Tagintézményéből ismeretlen helyre távozott, azóta életjelet nem adott magáról.

Nagy erőkkel keresi a rendőrség az eltűnt F. Istvánt

F. István 175 cm magas, vékony testalkatú, ovális arcú, rövid, barna hajú és kék szemű, valamint jobb karját természetellenesen tartja, írja a Police.hu.

A Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a képen látható férfi jelenlegi tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen bármelyik rendőri szervnél. Telefonon a névtelenség megőrzése mellett bejelentés tehető a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság 06/62/562-400-as hívószámán, továbbá a 06-80/555-111-es „Telefontanú” zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívó telefonszámon is.