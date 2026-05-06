Eltűnt egy meseszép nevű 15 éves kislány

A Komáromi Rendőrkapitányság 11030-157/183/2026. körözési számon eljárást folytat N. Angyal Áldáska eltűnése kapcsán. A 15 éves lány 2026. április 30-án engedéllyel távozott a komáromi gyermekotthonból, ám oda nem tért vissza, és azóta ismeretlen helyen tartózkodik. A rendőrség fényképet tett közzé az eltűnt kislányról.

Közleményt adott ki a magyar rendőrség az eltűnt 15 éves kislány kapcsán

Az eltűnt lány 162 centiméter magas, átlagos testalkatú, hosszú barna haja és kék szeme van. N. Angyal Áldáska teljes neve és fotója ITT látható, amíg a rendőrség vissza nem vonja a körözést.