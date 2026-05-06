RETRO RÁDIÓ

Eltűnt egy meseszép nevű 15 éves kislány

A magyar rendőrség keresi a tinit. Ezt lehet tudni az eltűnt kislányról.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.06. 08:44
eltűnt rendőrség kislány

A Komáromi Rendőrkapitányság 11030-157/183/2026. körözési számon eljárást folytat N. Angyal Áldáska eltűnése kapcsán. A 15 éves lány 2026. április 30-án engedéllyel távozott a komáromi gyermekotthonból, ám oda nem tért vissza, és azóta ismeretlen helyen tartózkodik. A rendőrség fényképet tett közzé az eltűnt kislányról.

Közleményt adott ki a magyar rendőrség az eltűnt 15 éves kislány kapcsán
Közleményt adott ki a magyar rendőrség az eltűnt 15 éves kislány kapcsán (Fotó: Gé / Illusztráció)

Április vége óta nem találják az eltűnt 15 éves kislányt

Az eltűnt lány 162 centiméter magas, átlagos testalkatú, hosszú barna haja és kék szeme van. N. Angyal Áldáska teljes neve és fotója ITT látható, amíg a rendőrség vissza nem vonja a körözést.

A Komáromi Rendőrkapitányság várja azoknak a jelentkezését, akik a képen látható lány tartózkodási helyével kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek. Bejelentés tehető a 06/34-517-777-es telefonszámon, illetve névtelenség megőrzése mellett az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívó telefonszámon.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu