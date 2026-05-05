"A gyereknapot akkor is végigcsinálom, ha az lesz az utolsó nap az életemben" – Ádi bohóc lesújtó diagnózist kapott

Míg másnak május elseje majálisozással vagy épp kirándulással telt, addig Ádi bohócnak nem úgy alakult a napja, ahogy szerette volna. Reggel óta érezte, hogy szúr a háta, de reménykedett, hogy elmúlik a rosszullét. Sajnos nem így lett – végül mentőt kellett hívni hozzá. Azóta is kórházban fekszik, a legutóbbi vizsgálaton pedig lesújtó hírt közöltek vele: a tüdeje már csak 15 százalékon működik. A férfi, aki beteg és hánytatott sorsú gyerekek életét teszi szebbé, most kétségbeesett. Úgy érzi egyre közelebb a vég, de addig is szeretné, ha folytatni tudná küldetését.

Ádi bohóc újra kórházba került, ahol lesújtó diagnózist kapott

Fotó: Németh András Péter

Kovács István Ádám korábban a Vöröskeresztnél önkénteskedett, de a mentősökhöz is elszegődött diszpécsernek, illetve pszichiátrián is ellátott segédápolói feladatokat. Legfőbb vállalása azonban az, hogy kórházban fekvő, vagy gyermekotthonban élő gyerekek életét teszi szebbé. Mindez 14 évvel ezelőtt kezdődött, amikor úgy döntött, beteg gyerekeknek fog mesét olvasni kórházakban, hogy elviselhetőbbé tegye kicsit a bentlétüket. Aztán jött a következő ötlet: mi lenne ha mindezt bohóc-, vagy karácsony előtt Mikulás jelmezbe bújva tenné? Na és a meseolvasáshoz miért ne társulhatna csoki-, illetve ajándékosztás? Így született meg az Egy Tábla Szeretet névre keresztelt kezdeményezés, aminek keretében 2020-ban például 12 ezer táblás csokit osztottak beteg gyerekeknek, illetve 28 millió forint értékben adtak át kórházaknak orvosi segédeszközöket.

Téves diagnózisa miatt ma már oxigénpalackkal éli életét

Ádám egészsége akkor roppant meg, amikor téves diagnózist kapott, az orvosok ugyanis azt gondolták, hogy a tüdejét megtámadta egy daganat. Műtétet jegyeztek elő, ekkor azonban már késő volt, kiderült, hogy Ádámnak valójában légmelle van, aminek hatására a tüdejének, a hátának és a bordáinak egy részét el kellett távolítani.

Innentől kezdve egészsége folyamatosan romlott, míg végül oxigénpalackra szorult. Most a kórházban azonban újabb rossz hírrel kellett szembesülnie: közölték vele, hogy a tüdejének már csak 15 százaléka működik.

Az jár a fejemben, hogy még egy kicsit élni szeretnék, de úgy érzem innen nincs felfelé, csak lefelé

– meséli elkeseredetten a bohócdoktor. És ha mindez nem lenne elég, még a munkája is veszélybe került.