"A gyereknapot akkor is végigcsinálom, ha az lesz az utolsó nap az életemben" – Ádi bohóc lesújtó diagnózist kapott
Kovács István Ádám kálváriája egy téves diagnózissal kezdődött. A férfi, aki arra tette fel az életét beteg és magányos emberek életét aranyozza be, úgy érzi, útja a végéhez közeledik. A napokban ugyanis újra kórházba került, ahol borzalmas hírt közöltek vele az orvosok. Ádi bohóc most az emberekhez fordul: amíg lehet, szeretné méltóságteljesen folytatni 14 éve elkezdett küldetését.
Míg másnak május elseje majálisozással vagy épp kirándulással telt, addig Ádi bohócnak nem úgy alakult a napja, ahogy szerette volna. Reggel óta érezte, hogy szúr a háta, de reménykedett, hogy elmúlik a rosszullét. Sajnos nem így lett – végül mentőt kellett hívni hozzá. Azóta is kórházban fekszik, a legutóbbi vizsgálaton pedig lesújtó hírt közöltek vele: a tüdeje már csak 15 százalékon működik. A férfi, aki beteg és hánytatott sorsú gyerekek életét teszi szebbé, most kétségbeesett. Úgy érzi egyre közelebb a vég, de addig is szeretné, ha folytatni tudná küldetését.
Kovács István Ádám korábban a Vöröskeresztnél önkénteskedett, de a mentősökhöz is elszegődött diszpécsernek, illetve pszichiátrián is ellátott segédápolói feladatokat. Legfőbb vállalása azonban az, hogy kórházban fekvő, vagy gyermekotthonban élő gyerekek életét teszi szebbé. Mindez 14 évvel ezelőtt kezdődött, amikor úgy döntött, beteg gyerekeknek fog mesét olvasni kórházakban, hogy elviselhetőbbé tegye kicsit a bentlétüket. Aztán jött a következő ötlet: mi lenne ha mindezt bohóc-, vagy karácsony előtt Mikulás jelmezbe bújva tenné? Na és a meseolvasáshoz miért ne társulhatna csoki-, illetve ajándékosztás? Így született meg az Egy Tábla Szeretet névre keresztelt kezdeményezés, aminek keretében 2020-ban például 12 ezer táblás csokit osztottak beteg gyerekeknek, illetve 28 millió forint értékben adtak át kórházaknak orvosi segédeszközöket.
Téves diagnózisa miatt ma már oxigénpalackkal éli életét
Ádám egészsége akkor roppant meg, amikor téves diagnózist kapott, az orvosok ugyanis azt gondolták, hogy a tüdejét megtámadta egy daganat. Műtétet jegyeztek elő, ekkor azonban már késő volt, kiderült, hogy Ádámnak valójában légmelle van, aminek hatására a tüdejének, a hátának és a bordáinak egy részét el kellett távolítani.
Innentől kezdve egészsége folyamatosan romlott, míg végül oxigénpalackra szorult. Most a kórházban azonban újabb rossz hírrel kellett szembesülnie: közölték vele, hogy a tüdejének már csak 15 százaléka működik.
Az jár a fejemben, hogy még egy kicsit élni szeretnék, de úgy érzem innen nincs felfelé, csak lefelé
– meséli elkeseredetten a bohócdoktor. És ha mindez nem lenne elég, még a munkája is veszélybe került.
Korábbi vagyonőri munkáját azért vesztette el, mert a gyakori kórházi tartózkodás miatt nem tudták megoldani a helyettesítését. Azóta gondnoki feladatokat lát el egy társasháznál, de fél, hogy onnan is elküldik. Főnöke ugyanis közölte vele, hogy az egyik lakó aggódva jelezte: az oxigénpalackkal élő férfi félelmetes látvány számára. Mi lesz így, a már eddig is szerény körülmények között elő férfival?
Ádi bohóc szeretné folytatni a munkát
Ádám elmondta lapunknak, csak akkor van értelme az életének, csak akkor érzi hasznosnak magát, ha továbbra is dolgozhat. Nem csak a megélhetéséért, hanem a gyerekekért. Gyereknap kapcsán például a bicskei gyermekotthonba készül, ahol tableteket és más ajándékokat szeretne kiosztani a nehéz sorsú fiataloknak. Ezt a küldetést azonban csak akkor tudja folytatni, ha egészsége engedi, illetve ha nem jelent számára problémát a mindennapi megélhetés.
Nem felejtem el azt a sok támogatást, törődést és szeretetet, amit kaptam a közösségtől. Míg élek hálás leszek érte. Az Istenben való hit mellett ez adott megannyiszor erőt, kitartást. De sajnos egy ideje ott tartok, hogy még nagyobb szükségem van erre, mint valaha. Közel az idő mikor már sokaknak csak egy emlék leszek, lesz akinek eszébe sem jutok. De amíg vagyok, az utamat nem szeretném egyedül végigjárni. Ha fene fenét eszik is, a gyereknapot megcsinálom – még ha az is lesz az utolsó nap az életemben
– szögezi le a férfi.
- Ha te is segítenél Ádámnak, hogy folytathassa a munkát, amit elkezdett, akkor az alábbi bejegyzésen belül megtalálod az adatokat, amin keresztül támogathatod őt:
