„Elutasították a kérelmemet” – nincs remény, a bohócdoki soha nem kaphat új tüdőt

Kovács István Ádám élete mindig arról szólt, hogy másokon segítsen, most azonban ő szorul segítségre. Hosszú ideje kórházban van, állapota leromlott és húsz kilót le is adott. A csupa szív ember élete 2010-ben változott meg. Egy építkezésen dolgozott, amikor vért köhögött fel. A röntgenfelvételeken ekkor a tüdejében egy emberfej nagyságú daganatot találtak. A műtét során derült fény rá, hogy nem daganata van a bohócdokinak, hanem légmelle. Tüdeje összeomlott, és az alsó tüdő lebenyt, öt oldalbordájának a felét, valamint a hátának egy részét is el kellett távolítani az életmentő műtétek során. Ma már csak tüdejének 17 százaléka működik, és csak oxigénpalackkal az oldalán tudja élni az életét, mert állandó légzéstámogatásra szorul.

Megkezdődött a visszaszámlálás a bohócdoki életében / Fotó: Faludi Koppány

Nagyon kicsi az esélye az orvosok szerint annak, hogy megélem az öregkort. A reményt bennem a tüdőtranszplantáció tartotta. Csak így lenne esélyem teljes életet élni. A sors azonban közbeszólt, és az utolsó mentsváram is szertefoszlott

– mondja szomorúan a férfi, akinek január elején nagyon lecsökkent a véroxigénszintje, és az elmúlt hónapot a Korányi kórházban töltötte.

Ádám, a bohócdoki sohasem kaphat új tüdőt

Tavaly ősszel részt vettem egy májkezelésen, annak reményében, ha végigcsinálom, akkor lesz esélyem az új szervre

– emlékszik vissza a bohócdoki, aki a kezelések során 20 kilót dobott le magáról, amit cseppet sem bánt, mivel úgy gondolta, ez az egyetlen út, ami végén megkaphatja az új szervet. De sajnos vizsgálatot vizsgálat követett, és közel egy hónap után a Korányi kórházban végül a remény utolsó szikrája is szertefoszlott.

Az orvosok szembesítettek vele, hogy soha nem kaphatok új tüdőt. Végleg elutasították a kérelmemet a kísérőbetegségeim miatt. Az orvosok úgy gondolják, hogy a szervezetem nem elég erős egy ilyen komoly beavatkozáshoz

– mondja elszomorodva Ádám, akinek az állapota folyamatosan romlik, és el kell fogadni a szomorú tényt, hogy az életében megkezdődtek a visszaszámlálás napjai.

Ám addig is számtalan problémát kell megoldania a csupa szív férfinek, aki már hónapok óta a betegsége miatt nem tud munkát vállalni, ezért nehéz helyzetben van. Ott lebeg Damoklész kardja a feje fölött, mert ha nem kap segítséget, akkor az élete utolsó időszakában fedél nélkül marad. Aki segíteni szeretne a bohócdokinak, az itt tudja megtenni: