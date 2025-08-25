Teljes útzár Szegeden: Brutális frontális ütközés történt

Három gépkocsi is érintett a balesetben.
Frontálisan karambolozott két személyautó Szegeden, a Szőregi úton, a Diófa utca közelében - írja a Katasztrófavédelem. Az ütközés következtében egy harmadik gépkocsi is megsérült. A város hivatásos tűzoltói két járművet áramtalanítottak. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.
