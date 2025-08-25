Súlyos veszteség érte a mentősöket: Kollár Márkra emlékeznek

Ahogy azt a Metropol már korábban megírta: Tragikus baleset történt az M3-as autópályán Kerekharaszt térségében, ahol egy személyautó és egy kamion ütközött. A balesetben életét vesztette egy fiatal csopaki mentőápoló, aki Várpalotán dolgozott, és a tragédia idején Debrecenbe tartott autójával.

Kollár Márkról az Országos Mentőszolgálat is megemlékeztek Facebook-posztban:

"Tragikus autóbaleset következtében elveszítettük Kollár Márk mentőápoló Bajtársunkat, aki 2003 óta volt az Országos Mentőszolgálat elkötelezett tagja. Márkot nemcsak kiváló mentődolgozóként, hanem életvidám, derűs emberként ismertük. Szakmailag felkészült, precíz és megbízható volt – olyan Bajtárs, akire mindig lehetett számítani."

- olvasható az Országos Mentőszolgálat bejegyzésében.

"Decemberben, ha éppen nem kellett rohanni, hangosan szólt nála a Jingle Bells a mentőautóból, így kívánt boldog karácsonyt a járókelőknek. Sok embernek csalt mosolyt az arcára, integettek neki felnőttek, gyerekek, Ő pedig örült, hogy megmosolyogtatta az embereket."

- emlékeztek meg róla bajtársai. Majd, így folytatták emberi oldalának bemutatását:

Olvasott, futott, túrázott, motorozott – élte az életet, miközben mindig másokra figyelt. Közösségünk motorja volt: baráti szóval tartotta össze a csapatot. Aktív tagja volt mentős „családunknak”, és szeptemberben is újabb futóversenyre készült, Bajtársaival együtt.

"Most csend van. De ez a csend nem üres – tele van emlékekkel, nevetésekkel, közös pillanatokkal. És ezek az emlékek idővel talán segítenek majd átvészelni a hiányt. Személyiségének hatása, jelentősége szavakkal nem kifejezhető."

- zárták gondolataikat a bejegyzésben.