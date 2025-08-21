RETRO RÁDIÓ

Az utasoknak esélyük sem volt a menekülésre: 19 gyermek halt meg a busztragédiában

Összesen hetvenkilencen vesztették életüket. Rettenetes busztragédia történt.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.21. 07:45
tragédia Afganisztán buszbaleset kigyulladt

Rettenetes busztragédia történt kedden, augusztus 19-én este, mely az egész világot megrázta. Gyakorlatilag semmi sem maradt a járműből, ami Afganisztánban, Herat tartományban szenvedett balesetet: eddig tisztázatlan körülmények közt egy olajszállító teherautónak és egy motorosnak ütközött. A járművek ezt követően azonnal lángra kaptak, így az utasoknak gyakorlatilag esélyük sem volt megmenekülni. A buszon egyébként Iránból kiutasított afgánok utaztak, akik a fővárosba, Kabulba tartottak éppen.

Senki sem élte túl: a busztragédia 79 életet követelt
Senki sem élte túl: a busztragédia 79 életet követelt  Fotó: AFP

Mindenki életét vesztette a busztragédia során

A Tények beszámolója szerint a balesetben minden érintett, a busz összes utasa, a motoros, valamint a teherautó sofőrje is életét vesztette. Összesen 79-en vesztek oda, köztük 19 gyermek. Az áldozatok hozzátartozóit sokkolta a tragédia, még fel sem fogták igazán, mi történt. A hatóságok munkáját nehezíti, hogy az áldozatok olyannyira megégtek, hogy nem lesz egyszerű az azonosításuk sem. Ezzel párhuzamosan azt is próbálják kideríteni, ki volt a tragédia felelőse.

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu