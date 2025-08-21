Az utasoknak esélyük sem volt a menekülésre: 19 gyermek halt meg a busztragédiában

Rettenetes busztragédia történt kedden, augusztus 19-én este, mely az egész világot megrázta. Gyakorlatilag semmi sem maradt a járműből, ami Afganisztánban, Herat tartományban szenvedett balesetet: eddig tisztázatlan körülmények közt egy olajszállító teherautónak és egy motorosnak ütközött. A járművek ezt követően azonnal lángra kaptak, így az utasoknak gyakorlatilag esélyük sem volt megmenekülni. A buszon egyébként Iránból kiutasított afgánok utaztak, akik a fővárosba, Kabulba tartottak éppen.

Senki sem élte túl: a busztragédia 79 életet követelt Fotó: AFP

Mindenki életét vesztette a busztragédia során

A Tények beszámolója szerint a balesetben minden érintett, a busz összes utasa, a motoros, valamint a teherautó sofőrje is életét vesztette. Összesen 79-en vesztek oda, köztük 19 gyermek. Az áldozatok hozzátartozóit sokkolta a tragédia, még fel sem fogták igazán, mi történt. A hatóságok munkáját nehezíti, hogy az áldozatok olyannyira megégtek, hogy nem lesz egyszerű az azonosításuk sem. Ezzel párhuzamosan azt is próbálják kideríteni, ki volt a tragédia felelőse.