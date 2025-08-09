Borzalmas: balesetezett a temetésről hazatartó busz, rengeteg a halálos áldozat

A tragédia mélyen megrázta a lakosságot.
Elképzelhetetlen tragédia történt péntek este Kenyában. A jármű Kakamega településéből tartott Kisumu városába, amikor megtörtént a borzalmas baleset. Egy temetésről haza tartó tömeget szállító busz az árokba csapódott és a tetejére fordult.
A balesetet valószínűleg az okozta, hogy a vezető nagy sebességgel akart áthajtani a körforgalmon. A sofőr elvesztette az irányítást a jármű felett és a körforgalom melletti árokba csapódott. A vezetőt gyorshajtással és figyelmetlenséggel vádolják, egyelőre nem ismert, hogy ő túlélt-e a balesetet.
A kenyai hatóságok szerint eddig 25 ember vesztette életét az ütközésben. Az első számítások szerint 10 férfi, 10 nő és egy kislány hunyt el a helyszínen. Ez a szám azonban növekedett, amikor a 29 súlyos sérült közül 4 ember a kórházban életét vesztette.
A hatalmas tragédia mélyen megrázta a lakosokat, akik a komolyabb közúti biztonsági intézkedések bevezetését követelik. A lakosok szerint a kenyai utak veszélyesek, túl szűkek és rossz állapotban vannak a biztonságos vezetéshez. A hatóságok gyakran a vezetőket hibáztatják a közúti balesetekért, ebben az esetben is. A gyászoló családtagok azonban nem teljesen elégedettek ezzel a válasszal - számol be róla a Mirror.
