A Bohócdoktor üzenete: „Amíg csak működik a tüdőm, addig rám számíthatnak a gyerekek”

Teljesült a bohócdoktor álma: idén is eljutott még a betegekhez, és sikerült egy kis boldogságot csempésznie karácsony előtt a kórház falai közé.

Teljesült a bohócdoktor álma: idén is eljutott még a betegekhez, és sikerült egy kis boldogságot csempészni karácsony előtt a kórház falai közé Fotó: olvasói kép

Beteg gyerekeken is segít a Bohócdoktor

Ádám pár évvel ezelőtt egy téves diagnózis miatt került válságos állapotba. Annak ellenére, hogy ő maga is nehéz helyzetben van, mégis másokon segít. Már 13 éve csal mosolyt a kórházban fekvő gyermekek arcára.

Úgy döntöttem, hogy beteg gyermekek napjait varázsolom szebbé a kórházakban. Az egyszemélyes küldetésem mára országos összefogássá nőtte ki magát. Az Egy Tábla Szeretet évről évre teszi elviselhetőbbé a gyermekek kórházban töltött napjait

– mondja szeretetteljesen Kovács István Ádám, a bohócdoktor, aki annak ellenére, hogy az állapota tovább romlott, az idei évben sem tétlenkedett.

Bohóc- és Mikulás-jelmezbe bújva szerzek örömet a gyerekeknek. Az évek során elértük, hogy ma már több ezer tagot számlál a szervezetünk. 2020-ban 12 ezer táblás csokit és 168 kiló apró édességet osztottunk ki beteg gyerekeknek, valamint 28 millió forint összértékű orvosi segédeszközt adtunk át a kórházaknak. A kampányainkhoz már nemzetközi cégek is csatlakoztak, többek között a GLS és a DPD futárszolgálat is

– folytatja büszkén a bohócdoktor, aki a betegsége ellenére kitart a hivatása mellett. Idén karácsony előtt több kórházba is eljutott már.

Amíg a tüdőm engedi, addig csinálni fogom. Felsorolni is nehéz, hogy a szervezetemmel hány helyre jutottunk el az elmúlt időszakban. Sopronba, Tatabányára, a bicskei gyermekotthonba és több budapesti gyermekklinikákra is. A látogatás során csokoládét és üdvözlőkártyákat adtunk át. A kártyákat a Móra Ferenc Általános Iskola tanulói és dolgozói készítették. Ezek az üzenetek a pszichés támogatás eszközeiként szolgáltak, erősítve a betegekben az összetartozás és a társadalmi megbecsültség érzését. Az Egy Tábla Szeretet közössége évek óta elkötelezetten dolgozik azon, hogy a gyermekotthonok támogatása mellett egészségügyi intézményekben is ott legyen a civil jelenlét és a lelki támogatás. Az idei év azonban más, mint az eddigiek. Teljesen kiürült a szívem, az őszi kezelés ellenére tovább romlott az állapotom, és az egyik munkahelyem is megszűnt

– sóhajt fel a bohócdoktor, aki arra tette fel az életét, hogy gyermekeken segítsen.

Hát eljött ez az idő is. A héten még kétszer öltöm magamra a jelmezt. Aztán megtelt szívvel és zokogó lélekkel megállok, és könnyes szemmel nézek fel majd az égre. A Mikulásból így ismét csak egy árva gyermekké változok. Annyian írták, hogy szeretnek, az ünnepi asztalnál mégis egyedül ülök majd, és menet közben az idő felemésztette a tartalékaimat

– zárja a beszélgetést a bohócdoktor, aki gyerekek ezreinek álmát váltja valóra, de most ő maga is a karácsonyi csodát várja, és árva lélekként tér majd nyugovóra szenteste.