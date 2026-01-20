„Azt hittem, ez lesz az utolsó napom” – karácsonykor rohantak kórházba a bohócdoktorral

Volt kollégái mentették meg Kovács István Ádám életét. A bohócdoktor tüdejének 17 százaléka működik csupán, mégis számára a december a jótékonyságról szólt. Kórházról kórházra járt, hogy mosolyt csaljon a gyerekek arcára. A beteg ember szervezete annyira legyengült, hogy december 26-án rosszul lett a munkahelyén.

A bohócdoktort egyenesen a Korányi kórházba szállították – Fotó: olvasói

Reggel még Vécsről feljöttem dolgozni Budapestre, de éreztem, hogy valami nincs rendben. Rosszul lettem, azt hittem, hogy az életem filmjének utolsó kockái peregnek. A munkahelyemen értesítették a mentőket, és esetkocsival az egyik volt önkéntes mentős kollégám érkezett a helyszínre

– emlékszik vissza Ádám, akit egyenesen a Korányi kórházba szállítottak. Az intézményben szteroidot és vénásan antibiotikumot kapott.

A bohócdoktor azt hitte, hogy élete utolsó percei peregnek

A tüdőm már nagyon gyenge. Egyfolytában köhögtem, a végén már csak vér jött fel. A vizsgálatok megállapították, hogy vírusos fertőzést kaptam, és az okozta a tüneteket. Attól féltem, hogy az intenzív osztályon végzem, és talán már soha nem kerülök ki a kórházból

– mondja ijedten a férfi, akinek az élete 2010-ben változott meg. Egy építkezésen dolgozott, amikor vért köhögött fel. Az orvosi vizsgálatok állapították meg, hogy emberfej nagyságú daganat van a tüdejében. Azonban a bohócdoktornak légmelle volt, és a műtőasztalon összeomlott a tüdeje. Az életmentő beavatkozás során el kellett távolítani az alsó lebenyt, öt oldalbordájának a felét, és néhány hét múlva a hátának egy részét is.

Ahhoz, hogy az öregkort megérjem, tüdőtranszplantációra lett volna szükség, de az elbíráló bizottság a kérelmemet elutasította a kísérőbetegségeim miatt. Úgy ítélték meg, hogy nagy az új szerv kilökődésének a veszélye

– emlékszik vissza a csupaszív férfi, akinek az állapota évről-évre romlik, és már csak oxigénpalackkal tudja élni az életét.

Nehéz évek vannak a hátam mögött. Sok rosszulléten vagyok túl, de ilyet még nem éltem át, mint most. Végig attól rettegtem, hogy ez életem utolsó napja, és már nem fogok többé kijönni a kórházból, pedig annyi dolgom van még itt a földön. Szerencsére már jobban vagyok, és otthon lábadozom. Amíg tehetem, szeretnék továbbra is mosolyt csalni a gyermekek arcára, és bízom benne, hogy még sokáig lesz rá lehetőségem

– zárja a beszélgetést Ádám, aki számára anyagilag is nehéz volt az elmúlt hónap, mivel az egészségi állapota miatt nem tudott dolgozni, így már csak az emberek jóindulatára számíthat.

Ha szeretnél segíteni Ádámnak, a bohócdoktornak, akkor ITT megteheted.