„Köszönöm neked, piercinges angyal!” – 15 éves lány mentett életet Kispesten

Elképesztő dolog történet Kispesten, egy fiatal lány életet mentett. Váratlanul rosszul lett egy férfi a villamoson. Többen felpattantak a székükről ijedtükben, azonban csak egy kislány volt az, aki valóban odasietett az ájult férfihoz, hogy segítsen neki. Ellátta őt, míg a mentők ki nem értek. Most egy szemtanú üzent a fiatal lánynak.

Szerző: M.N.
Létrehozva: 2026.04.10. 07:00
Megható történetről számolt be lapunknak a Kispesten élő Kiss Lászlóné. Az asszony elmondása szerint egy fiatal lány mentett életet, amikor kedden, 13 órakor egy férfi rosszul lett az 50-es villamoson. Többen megijedtek és felpattantak a székükről, egyetlen egy fiatal lány volt az, aki a segítségére sietett. Most az asszony üzent a kis hősnek. 

Fiatal lány mentett életet Kispesten (Fotó: Koszticsák Szilárd)

Köszönöm neked, piercinges angyal!

– hálálkodott Kiss Lászlóné annak a fiatal lánynak, aki elég bátor volt ahhoz, hogy megmentette egy férfi életét Kispesten. Kiss Lászlóné a hőstett után még a helyi közösségi oldalra is kiírta a történetet, remélve, hogy hálája eljut a bátor lányhoz. 

Kedden, körülbelül 13 óra körül az 50-es villamoson egy bácsi mellettem ült, Villanytelep megállónál rosszul lett, lefordult szegény a székről és a padlóra esett

– kezdte az asszony. „Sokan felpattantunk, hogy segítsünk. Azonban a szűk hely miatt én a bácsi lábánál tudtam maradni. A bácsi arcát egy 14-15 éves piercinges ifjú hölgy vizsgálta meg. Nem ijedt meg, tudta mit kell tenni, megnézte, hogy lélegzik, nem lázas.”

A férfit kórházba szállították (Fotó: Gabor Zoltan / Ripost)

Mint mondta, a lány végig profin ellátta a férfit, vigyázott rá és ellenőrizte, hogy nem-e romlik az állapota. 

Szerintem a bácsi egy piercinges angyalt láthatott, mert ez a kis hölgy levette a kabátkáját és a bácsi feje alá tette. Remélem, eljut hozzád az üzenet! Köszönöm Neked, piercinges Angyal! Jó látni, hogy milyenek a mai fiatalok!

Végül értesítették a mentőket is, akik perceken belül a helyszínre értek. 

A lány a mentő érkezéséig többször megnézte a légzését, és szavakkal nyugtatta. Szeretném megköszönni annak a hölgy utastársamnak is, aki gyorsan értesítette a mentőket és intézkedett. A gondosóra diszpécsere is jelentkezett és a mentők érkezéséig tartottuk a kapcsolatot. A 88 éves Feri bácsinak mielőbbi gyógyulást és felépülést kívánok

– zárta. 

Az asszonynál jelentkezett Feri bácsi egyik rokona is, aki megköszönte a segítséget és arról tájékoztatta, hogy a férfi szerencsére jól van, de további vizsgálatok várnak rá. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
