„Köszönöm neked, piercinges angyal!” – 15 éves lány mentett életet Kispesten

Megható történetről számolt be lapunknak a Kispesten élő Kiss Lászlóné. Az asszony elmondása szerint egy fiatal lány mentett életet, amikor kedden, 13 órakor egy férfi rosszul lett az 50-es villamoson. Többen megijedtek és felpattantak a székükről, egyetlen egy fiatal lány volt az, aki a segítségére sietett. Most az asszony üzent a kis hősnek.

Köszönöm neked, piercinges angyal!

– hálálkodott Kiss Lászlóné annak a fiatal lánynak, aki elég bátor volt ahhoz, hogy megmentette egy férfi életét Kispesten. Kiss Lászlóné a hőstett után még a helyi közösségi oldalra is kiírta a történetet, remélve, hogy hálája eljut a bátor lányhoz.

Kedden, körülbelül 13 óra körül az 50-es villamoson egy bácsi mellettem ült, Villanytelep megállónál rosszul lett, lefordult szegény a székről és a padlóra esett

– kezdte az asszony. „Sokan felpattantunk, hogy segítsünk. Azonban a szűk hely miatt én a bácsi lábánál tudtam maradni. A bácsi arcát egy 14-15 éves piercinges ifjú hölgy vizsgálta meg. Nem ijedt meg, tudta mit kell tenni, megnézte, hogy lélegzik, nem lázas.”

Mint mondta, a lány végig profin ellátta a férfit, vigyázott rá és ellenőrizte, hogy nem-e romlik az állapota.

Szerintem a bácsi egy piercinges angyalt láthatott, mert ez a kis hölgy levette a kabátkáját és a bácsi feje alá tette. Remélem, eljut hozzád az üzenet! Köszönöm Neked, piercinges Angyal! Jó látni, hogy milyenek a mai fiatalok!

Végül értesítették a mentőket is, akik perceken belül a helyszínre értek.

A lány a mentő érkezéséig többször megnézte a légzését, és szavakkal nyugtatta. Szeretném megköszönni annak a hölgy utastársamnak is, aki gyorsan értesítette a mentőket és intézkedett. A gondosóra diszpécsere is jelentkezett és a mentők érkezéséig tartottuk a kapcsolatot. A 88 éves Feri bácsinak mielőbbi gyógyulást és felépülést kívánok

– zárta.

Az asszonynál jelentkezett Feri bácsi egyik rokona is, aki megköszönte a segítséget és arról tájékoztatta, hogy a férfi szerencsére jól van, de további vizsgálatok várnak rá.