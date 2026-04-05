A Budapesti Rendőr-főkapitányság XIV. Kerületi Rendőrkapitányság 01140-157/251/2026. körözési számon eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó eltűnt T. L. Edvárd ügyében. A rendelkezésre álló adatok szerint a 27 éves férfi 2026. április 4-én 17 óra körül XIV. kerületi lakhelyéről ismeretlen helyre távozott. A rendőrök jelenleg is keresik.

Most érkezett! Eltűnt egy 27 éves férfi Budapesten

Fotó: Scott Rodgerson / unsplash.com – Képünk illusztráció

T. L. Edvárd körülbelül 170 centiméter magas, rövid, barna hajú és barna szeme van. Eltűnésekor zöld rövidnadrágot és piros pólót viselt, közölte a Police.hu.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XIV. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki T. L. Edvárd tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.