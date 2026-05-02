Íme Balázs Pali titka, ami 30 éve a csúcson tartja!
A hazai könnyűzenei életben szinte fehér hollónak számít az, aki évtizedek óta teljesen józanul, pótszerek nélkül bírja a szórakoztatóipar gyilkos tempóját. Saját bevallása szerint soha nem érezte az alkohol hiányát Balázs Pali, aki inkább a tudatosságra és a belső békére esküszik.
Balázs Pali harminc éve menetel előre rendületlenül a zenei pályán. Az énekes nem bíz semmit sem a véletlenre: a látványos pirotechnikával kísért, százperces élő koncertshow-ja mögött egy olyan tudatos és fegyelmezett életmód áll, amely a hazai szcénában szinte egyedülálló. Miközben sokan a múlt sikereiből próbálnak megélni, Pali egy tizenöt fős, profi stáb élén építi a jövőt, ahol a modern technológia és a hagyományos emberi értékek szimbiózisban élnek egymással.
Balázs Pali zenekarában igazi öltözői hangulat uralkodik
A professzionális hozzáállás az énekes számára nem csupán a hangszerelésben merül ki, hanem abban a belső rendben is, amit a környezetétől elvár:
Olyan lett a stábunk, mint egy futballöltöző. Hogyha beülünk körbe az öltözőbe, akár a meccs előtt vagy a meccs után bele tudjunk nézni egymás szemébe. Meghúztam az alapvető erkölcsi gondolatokat, megszólításokat. A kérem, köszönöm szépen, légy szíves, ezek a szavak nagyon fontosak nálunk
– mesélte lapunknak Pali, aki szerint ez az alapja annak a bizalomnak, amivel a színpadra lépnek. A szakmai megújulás nála a bátorsággal is párosul, hiszen legújabb, latinos hangulatú dalához, amely az Egy őrült éjszaka az álmom címet kapta, egyetlen fotóból kiindulva, mesterséges intelligenciával készítettek klipet. Bár elismeri, hogy ez a technológia félelmetes is lehet, vallja, hogy haladni kell a korral, hiszen ötvennél is több klip után már nehéz újat mutatni a közönségnek.
A fellépés napja szent
A hétköznapok és a turnék feszített tempóját az énekes egyfajta „élsportolói” üzemmódban kezeli, ahol minden napnak megvan a maga rituáléja:
Reggel már a koncert napján másképp csiripelnek a madarak. Verseny van, meccs van, aznap másmilyen a rántotta, pedig ugyanúgy a párom készíti, mégis minden más
– avatott be minket a fellépések előtti izgalomba. A fizikai állóképessége nem a véletlen műve, hiszen júliusban már az ötvennyolcadik évét tölti be, mégis folyamatosan a futballpályán rohangál és heti négyszer-ötször edz az udvarán, a madárcsicsergést hallgatva. Számára a mozgás mentális megtisztulás is, a koncertnapokon lefutott három kilométer pedig segít abban, hogy a hosszú utazások után is frissen álljon a mikrofon elé.
„Nekem nincs az alkohol az életemben”
A tudatosság legfontosabb pillére nála az abszolút alkoholmentes élet, ami a vendéglátózással töltött évek alatt is természetes maradt számára:
Nekem nincs az alkohol az életemben. Nincs rá szükségem, alapból olyan természet vagyok, hogy ha olyan a környezet, akkor jól érzem magam. Édesapám volt a példaképem, soha nem láttam őt alkoholos befolyásoltság alatt
– vallotta be őszintén. Az énekes szerint az egészséges életmód, a rendszeres táplálkozás és a „leveses” étrend az, ami konzerválja az energiáit. Úgy véli, sokan belecsúsznak a pótcselekvésekbe, de ő inkább a megoldásokat keresi a kesergés helyett, legyen szó egy technikai bakiról vagy az élet komolyabb kihívásairól.
Balázs Pali küldetése a színpadon is világos: a feszült közhangulatban kapaszkodót nyújtani az embereknek: „Én egy dologért imádkozom a Jóistenhez, hogy legyen nyugalom, az emberek lelke rendben legyen. Mi a boldogságot visszük, azokat a hétköznapi érzéseket, amivel mindenki találkozott már. Az életigenlés nálam ösztönszerűen jön, és ezt próbálom átadni a fiatal stábtagjaimnak is, akiknek néha kicsit a pótapjuk is vagyok” – foglalta össze azt a hitvallását, ami harminc év után is az ország egyik legnépszerűbb előadójává teszi őt.
