Íme Balázs Pali titka, ami 30 éve a csúcson tartja!

Balázs Pali harminc éve menetel előre rendületlenül a zenei pályán. Az énekes nem bíz semmit sem a véletlenre: a látványos pirotechnikával kísért, százperces élő koncertshow-ja mögött egy olyan tudatos és fegyelmezett életmód áll, amely a hazai szcénában szinte egyedülálló. Miközben sokan a múlt sikereiből próbálnak megélni, Pali egy tizenöt fős, profi stáb élén építi a jövőt, ahol a modern technológia és a hagyományos emberi értékek szimbiózisban élnek egymással.

Balázs Pali koncertek ezrein van túl, de még mindig ugyanolyan energikus és motivált (Fotó: Balázs Pali)

Balázs Pali zenekarában igazi öltözői hangulat uralkodik

A professzionális hozzáállás az énekes számára nem csupán a hangszerelésben merül ki, hanem abban a belső rendben is, amit a környezetétől elvár:

Olyan lett a stábunk, mint egy futballöltöző. Hogyha beülünk körbe az öltözőbe, akár a meccs előtt vagy a meccs után bele tudjunk nézni egymás szemébe. Meghúztam az alapvető erkölcsi gondolatokat, megszólításokat. A kérem, köszönöm szépen, légy szíves, ezek a szavak nagyon fontosak nálunk

– mesélte lapunknak Pali, aki szerint ez az alapja annak a bizalomnak, amivel a színpadra lépnek. A szakmai megújulás nála a bátorsággal is párosul, hiszen legújabb, latinos hangulatú dalához, amely az Egy őrült éjszaka az álmom címet kapta, egyetlen fotóból kiindulva, mesterséges intelligenciával készítettek klipet. Bár elismeri, hogy ez a technológia félelmetes is lehet, vallja, hogy haladni kell a korral, hiszen ötvennél is több klip után már nehéz újat mutatni a közönségnek.

Balázs Pali Live Band a korkülönbség dacára akadálytalanul robog magyar zenei élet aszfaltján (Fotó: Balázs Pali)

A fellépés napja szent

A hétköznapok és a turnék feszített tempóját az énekes egyfajta „élsportolói” üzemmódban kezeli, ahol minden napnak megvan a maga rituáléja:

Reggel már a koncert napján másképp csiripelnek a madarak. Verseny van, meccs van, aznap másmilyen a rántotta, pedig ugyanúgy a párom készíti, mégis minden más

– avatott be minket a fellépések előtti izgalomba. A fizikai állóképessége nem a véletlen műve, hiszen júliusban már az ötvennyolcadik évét tölti be, mégis folyamatosan a futballpályán rohangál és heti négyszer-ötször edz az udvarán, a madárcsicsergést hallgatva. Számára a mozgás mentális megtisztulás is, a koncertnapokon lefutott három kilométer pedig segít abban, hogy a hosszú utazások után is frissen álljon a mikrofon elé.