„Azt kapod, amit adsz” – Balázs Pali 27 év után új fejezetet nyitott az életében

Koncerttel ünnepli 57. születésnapját Balázs Pali – nem is akárhogyan. Az idén májusban elindult Egymás szívében című turné kellős közepén jár, és épp Vonyarcvashegyen lép fel a jeles napon. „Remélhetőleg nagy számú közönséggel, jó időben” – mondta szerényen az énekes, mintha nem lenne évtizedek óta a magyar zenei élet meghatározó alakja. Arról, hogy miért állt át a nagyzenekaros felállásra és mi szerint éli a mindennapjait már egy jó ideje, arról a lapunknak mesélt.

Balázs Pali aktívabb, mint valaha Fotó: Koncz Márton

Balázs Pali koncertjei idén teljesen más körítést kaptak

Az idén megalakult Balázs Pali LIVE Band nem spórol az energiákkal: 14 fős stábbal járják az országot, és minden állomásra egy 100 perces, élő koncertshow-val készülnek:

„Erőteljes a menet, egy 14 fős stábot koordinálok, ugyanis 100 perces élő koncertshow-val készülünk minden állomáson” – mesélte Balázs Pali. Nem is csoda, hogy néha elkél egy kis pihenő: „Most volt az első hét, hogy kicsit engedni tudtam a nadrágszíjból” – vallotta be őszintén.

Az elmúlt időszakban volt olyan hétvégéjük, amikor három különböző helyszínen léptek fel, és 2100 kilométert utaztak. A show-műsor minden ízében profi: robotlámpák, szikragépek és pirotechnika gondoskodik arról, hogy a közönség ne csak hallja, hanem „lássa” is a zenét. A zenész már januárban eldöntötte, hogy új szintre emeli művészi pályáját, így teljesen máshogy szólalnak meg a Balázs Pali- dalok:

Mindig is zenekarban gondolkoztam, az idei évben januárban döntöttem el, hogy szeretnék művészileg egy olyan színpadi tartalommal kiállni, ami az élő zene és egy koncertshow is egyben

– fogalmazta meg a döntés okát.

Balázs Pali több, mint 3000 fellépést tudhat már maga mögött Fotó: nagyhazu david

Pótapa lett

28 éve van a pályán, 20 lemezt, 3000 fellépést és 53 videóklipet tudhat maga mögött. Mégis alázattal és hálaérzettel beszél minden koncertélményről: „Simogatja a lelkemet minden egyes helyszínen. Nagyon jó visszajelzéseket kapunk szerencsére” – mesélte jókedvűen.

A „pótapai” szerep is az övé lett, ezenfelül mivel a stáb nagy része a húszas évei elején jár, így nemcsak szakmailag, de emberileg is számíthatnak Palira: „Nekem a legfőbb dolgom, hogy a 14 fős stábot motiváljam, összetartsam mentálisan, lelkileg, mindenhogyan” – jegyezte meg.