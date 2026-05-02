Megállíthatatlanul közelít az Apophis aszteroida a Föld felé

Egy Apophis nevű hatalmas aszteroida tart a Föld felé. A NASA hírei szerint 2029-ben az Apophis nagyon közel fog elhaladni kék bolygónk mellett. Bár alakja egy hatalmas, szürke krumplira emlékeztet, és nagyobb, mint a legtöbb felhőkarcoló, nem fog nekünk ütközni. Ezúttal. Mindazonáltal olyan közel fog elhaladni mellettünk, hogy éjszaka a saját szemünkkel is láthatjuk majd az égen.

Saját szemünkkel is láthatjuk majd az égen az aszteroida haladását / Fotó: Pexels

Bolygóvédelmet akarnak felállítani az Apophis aszteroida miatt

Mivel ilyen közel jön, az ExLabs nevű cég úgy véli, ez a tökéletes alkalom arra, hogy gyakoroljuk a világ védelmét. James Orsulak, az ExLabs egyik vezetője azonban azt mondja, hogy a NASA-nak nincs elég pénze az űrsziklák megállítására. Azt mondta: „A NASA bolygóvédelmi költségvetése az űrügynökség teljes költségvetésének kevesebb mint egy százalékát teszi ki. Ez nem elég ahhoz, hogy valaha is bármit is lehessen tenni.”

Úgy véli, ahelyett, hogy arra várnának, hogy a kormány lépjen, a magáncégeknek kellene olyan űrhajókat építeniük, amelyek potenciálisan megmenthetnek minket – számolt be a Space. Ha a cégek versenyeznének a legjobb és legolcsóbb hajók megépítéséért, ennek köszönhetően sokkal gyorsabban küldhetnénk őket az űrbe.

Ennek eredményeként az ExLabs egy Apophis EX nevű küldetést szeretne indítani, amely az első kereskedelmi mélyűr-utazás küldetés lenne. A tudósok ezért kamerákat és eszközöket szeretnének küldeni, hogy kövessék az aszteroidát, mielőtt elhalad a Föld mellett, és utána is. Azt is szeretnék, hogy a nézők számára izgalmas élmény legyen. Ezen felül azt remélik, hogy az aszteroida útját élőben közvetíthetik nagy mozivásznokon, akárcsak a Super Bowl-t, hogy az emberek láthassák: „Itt az ideje, hogy kiderüljön: a tudományos fantasztikum valósággá válik”.

Ha 2029-ben figyelemmel tudják majd kísérni az Apophist, állítólag kideríthetik, hogyan mozognak ezek a sziklák és miből állnak. Így ha valaha egy veszélyes szikla egyenesen felénk tartana, nem kellene találgatnunk, mit tegyünk. Sőt, készen állnak majd az eszközök is a helyzet megmentésére.