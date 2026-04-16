RETRO RÁDIÓ

Hatalmas, rejtélyes zöld tűzgömb szelte át az eget, majd nyoma veszett

A titokzatos objektum egy fénycsíkot hagyott maga után. A tűzgömb szertefoszlott, miután elégett, mielőtt földet érhetett volna.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.16. 18:30
Titokzatos repülő objektum szelte át az eget, amely Kelet-Yorkshire és Lincolnshire egyes részein volt megfigyelhető. Szakértők szerint egy meteor tűzgömb - lépett be a Föld légkörébe - majd eltűnt.

Titokzatos tűzgömb lépett be a Föld légkörébe Fotó: freepik.com

A látványosságot több helyszínen, többek között Hornsea-ban, Billingborough-ban és Moulton Seas End-ben is rögzítették, tovább észleléseket pedig Észak-Európa szerte hétfőn a kora reggeli órákban figyeltek meg.

Charlotte Bays, a UK Fireball Alliance munkatársa szerint az objektum éjfél után 24 perc körül volt látható, amely annyira hatalmas látnivaló volt, hogy sok ember figyelmét keltette fel. Charlotte hozzátette, hogy azonban a leszálló törmeléket sajnos nem valószínű, hogy bárki megtalálja.

Az általunk elemzett pálya alapján az objektum a Északi-tenger felett haladt el. Ez azt jelenti, hogy nem várható, hogy meteoritdarabokat találnánk

- idézi a Mirror a szavait.

A meteor fényessége hozzájárult ahhoz, hogy ilyen nagy területen látható legyen. A tudósok szerint ez valószínűleg kémiai összetételének köszönhető, mivel az olyan elemek, mint a magnézium, különösen élénk fényt bocsátottak ki, amikor az objektum elégett. Az Egyesült Királyság Meteor Hálózatának tagja, John Maclean szerint a tűzgolyó nem kapcsolódik semmilyen ismert meteorrajhoz vagy csillagászati eseményhez. Úgy vélik, hogy egy nagyobb aszteroida törmelékből származhat, a drámai látvány ellenére a valódi mérete rendkívül kicsi lehet.

Becslések szerint, mielőtt belépett volna a légkörbe 12 grammot nyomott, majd később az intenzív hő miatt darabjaira hullhatott és megsemmisülhetett. Aki csüggedne hogy lemaradt róla, a Lyridák meteorraj előrejelzések szerint április 22-ére esedékes és főképp északon lehet majd látni. A NASA azt tanácsolja az embereknek, hogy aki szeretné látni érdemes dél felé néznie majd.

Itt meg lehet nézni a titokzatos tűzgömbről készült felvételt.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
