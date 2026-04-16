Hatalmas, rejtélyes zöld tűzgömb szelte át az eget, majd nyoma veszett

Titokzatos repülő objektum szelte át az eget, amely Kelet-Yorkshire és Lincolnshire egyes részein volt megfigyelhető. Szakértők szerint egy meteor tűzgömb - lépett be a Föld légkörébe - majd eltűnt.

A látványosságot több helyszínen, többek között Hornsea-ban, Billingborough-ban és Moulton Seas End-ben is rögzítették, tovább észleléseket pedig Észak-Európa szerte hétfőn a kora reggeli órákban figyeltek meg.

Charlotte Bays, a UK Fireball Alliance munkatársa szerint az objektum éjfél után 24 perc körül volt látható, amely annyira hatalmas látnivaló volt, hogy sok ember figyelmét keltette fel. Charlotte hozzátette, hogy azonban a leszálló törmeléket sajnos nem valószínű, hogy bárki megtalálja.

Az általunk elemzett pálya alapján az objektum a Északi-tenger felett haladt el. Ez azt jelenti, hogy nem várható, hogy meteoritdarabokat találnánk

- idézi a Mirror a szavait.

A meteor fényessége hozzájárult ahhoz, hogy ilyen nagy területen látható legyen. A tudósok szerint ez valószínűleg kémiai összetételének köszönhető, mivel az olyan elemek, mint a magnézium, különösen élénk fényt bocsátottak ki, amikor az objektum elégett. Az Egyesült Királyság Meteor Hálózatának tagja, John Maclean szerint a tűzgolyó nem kapcsolódik semmilyen ismert meteorrajhoz vagy csillagászati eseményhez. Úgy vélik, hogy egy nagyobb aszteroida törmelékből származhat, a drámai látvány ellenére a valódi mérete rendkívül kicsi lehet.

Becslések szerint, mielőtt belépett volna a légkörbe 12 grammot nyomott, majd később az intenzív hő miatt darabjaira hullhatott és megsemmisülhetett. Aki csüggedne hogy lemaradt róla, a Lyridák meteorraj előrejelzések szerint április 22-ére esedékes és főképp északon lehet majd látni. A NASA azt tanácsolja az embereknek, hogy aki szeretné látni érdemes dél felé néznie majd.

Itt meg lehet nézni a titokzatos tűzgömbről készült felvételt.