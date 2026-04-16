Hatalmas, rejtélyes zöld tűzgömb szelte át az eget, majd nyoma veszett
A titokzatos objektum egy fénycsíkot hagyott maga után. A tűzgömb szertefoszlott, miután elégett, mielőtt földet érhetett volna.
Titokzatos repülő objektum szelte át az eget, amely Kelet-Yorkshire és Lincolnshire egyes részein volt megfigyelhető. Szakértők szerint egy meteor tűzgömb - lépett be a Föld légkörébe - majd eltűnt.
Egy tűzgömb lépett be a Föld légkörébe - majd eltűnt
A látványosságot több helyszínen, többek között Hornsea-ban, Billingborough-ban és Moulton Seas End-ben is rögzítették, tovább észleléseket pedig Észak-Európa szerte hétfőn a kora reggeli órákban figyeltek meg.
Charlotte Bays, a UK Fireball Alliance munkatársa szerint az objektum éjfél után 24 perc körül volt látható, amely annyira hatalmas látnivaló volt, hogy sok ember figyelmét keltette fel. Charlotte hozzátette, hogy azonban a leszálló törmeléket sajnos nem valószínű, hogy bárki megtalálja.
Az általunk elemzett pálya alapján az objektum a Északi-tenger felett haladt el. Ez azt jelenti, hogy nem várható, hogy meteoritdarabokat találnánk
- idézi a Mirror a szavait.
A meteor fényessége hozzájárult ahhoz, hogy ilyen nagy területen látható legyen. A tudósok szerint ez valószínűleg kémiai összetételének köszönhető, mivel az olyan elemek, mint a magnézium, különösen élénk fényt bocsátottak ki, amikor az objektum elégett. Az Egyesült Királyság Meteor Hálózatának tagja, John Maclean szerint a tűzgolyó nem kapcsolódik semmilyen ismert meteorrajhoz vagy csillagászati eseményhez. Úgy vélik, hogy egy nagyobb aszteroida törmelékből származhat, a drámai látvány ellenére a valódi mérete rendkívül kicsi lehet.
Becslések szerint, mielőtt belépett volna a légkörbe 12 grammot nyomott, majd később az intenzív hő miatt darabjaira hullhatott és megsemmisülhetett. Aki csüggedne hogy lemaradt róla, a Lyridák meteorraj előrejelzések szerint április 22-ére esedékes és főképp északon lehet majd látni. A NASA azt tanácsolja az embereknek, hogy aki szeretné látni érdemes dél felé néznie majd.
Itt meg lehet nézni a titokzatos tűzgömbről készült felvételt.
