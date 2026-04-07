RETRO RÁDIÓ
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Potenciális veszély: a MOL-toronynál is nagyobb aszteroida közeledik

Tájékoztatást adott ki a NASA. Itt vannak a legfontosabb részletek az aszteroida kapcsán.

Megosztás
Szerző: B.P.
Létrehozva: 2026.04.07. 19:30
Magyarország legmagasabb irodaépülete, a 143 méter magas MOL Campus, vagy ahogy a budapestiek hívják, a MOL torony is eltörpül a 2002 TB70 azonosítójú aszteroida mellett. A 155 méteres objektum az Egyesült Államok Nemzeti Repülési és Űrhajózási Hivatalának tájékoztatása szerint április 7-én, kedden mintegy 5,15 millió kilométeres távolságra közelíti meg a Földet. Legyintenél, hogy ez óriási távolság?! Akkor jó, ha tudod: a NASA potenciális veszély kategóriába sorolta a 2002 TB70 azonosítójú aszteroidát.

Mérete és Földtől való távolsága miatt került potenciális veszély kategóriába a 2002 TB70 aszteroida (Fotó: Pexels – Képünk illusztráció)

Ezért került potenciális veszély kategóriába a 2002 TB70 aszteroida

A NASA minden, 150 méternél nagyobb, a Földhöz 7,5 millió kilométernél közelebb kerülő objektumot potenciális veszély kategóriába sorol. Így tesz a 2002 TB70 aszteroidával is, mely 30-szor közelebb lesz a kék bolygóhoz, mint a Nap. A 2002 TB70 aszteroida 2026. áprilsi 7-én, szerdán halad majd el a Föld mellett.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
