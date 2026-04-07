Potenciális veszély: a MOL-toronynál is nagyobb aszteroida közeledik

Magyarország legmagasabb irodaépülete, a 143 méter magas MOL Campus, vagy ahogy a budapestiek hívják, a MOL torony is eltörpül a 2002 TB70 azonosítójú aszteroida mellett. A 155 méteres objektum az Egyesült Államok Nemzeti Repülési és Űrhajózási Hivatalának tájékoztatása szerint április 7-én, kedden mintegy 5,15 millió kilométeres távolságra közelíti meg a Földet. Legyintenél, hogy ez óriási távolság?! Akkor jó, ha tudod: a NASA potenciális veszély kategóriába sorolta a 2002 TB70 azonosítójú aszteroidát.

A NASA minden, 150 méternél nagyobb, a Földhöz 7,5 millió kilométernél közelebb kerülő objektumot potenciális veszély kategóriába sorol. Így tesz a 2002 TB70 aszteroidával is, mely 30-szor közelebb lesz a kék bolygóhoz, mint a Nap. A 2002 TB70 aszteroida 2026. áprilsi 7-én, szerdán halad majd el a Föld mellett.