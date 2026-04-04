Ezt látni kell: döbbenetes képeket osztott meg az Artemis II legénysége

A NASA megosztotta azokat a hihetetlen felvételeket, amelyeket az Orion űrszonda Artemis II legénysége készített a Földről. A NASA Artemis II missziójának négy űrhajósa jelenleg a Hold körüli 10 napos, 966 ezer kilométeres útjának negyedik napján jár. A parancsnok, Reid Wiseman által készített nagy felbontású képeken jól látszanak az óceánok, a kontinensek, valamint a zöld sarki fény.

Az Orion űrszonda fedélzetéről készítettek képeket a Földről / Fotó: freepik.com / Illusztráció

Péntek este a NASA digitális nyomkövetője szerint az Orion kapszula több mint 100 ezer mérföldre volt a Földtől. Az űrhajó óránként több mint 3500 mérföldes sebességgel halad, és várhatóan eléri a Földtől számított 252 799 mérföldes távolságot, megdöntve ezzel az Apollo 13 által 1970-ben felállított korábbi rekordot, ami 248 655 mérföld volt.

Reid Wiseman parancsnok, Victor Glover pilóta, valamint Christina Koch és Jeremy Hansen missziós szakértők az Orion kapszulában tartózkodnak, amely körülbelül akkora, mint egy kerti fészer: nagyjából 4,5 méter széles és 2,7 méter magas. Az űrhajósok a küldetés első 25 óráját a Föld körül keringve töltötték, egy magas, ferde pályán. A levált felső fokozatot célpontként használták, majd az Orion kapszulát körbevezették körülötte, hogy gyakorolják a dokkolást a jövőbeli holdküldetésekre készülve.

Ha minden a terv szerint halad, akkor az Orion főhajtóműve a Hold felé repíti a legénységet. Az űrhajó szabad visszatérési pályát fog követni, kihasználva a Hold és a Föld gravitációját az üzemanyag-fogyasztás minimalizálása érdekében. A repülés hatodik napján, hétfőn az Orion eléri a Földtől való legtávolabbi pontot, valamint az 5 ezer mérföldes távolságot, amellyel a Hold mellett halad el, ezzel megdöntve az Apollo 13 rekordját. A Hold mögül kilépve megkezdi a visszatérő útját az űrhajó: a vízre szállás a repülés 10. napjára van tervezve, kilenc nappal, egy órával és 46 perccel a felszállás után.

Nem ment azonban minden simán, kezdetben nehézségek is adódtak: Christina Koch számolt be róla, hogy az Orion csúcstechnológiás vécéjén kivillant a hibajelző, mindössze néhány órával a fellövés után. Kochnak ekkor azt tanácsolták, hogy használjon egy kézi zsákos-tölcséres rendszert, az úgynevezett Összecsukható Vészhelyzeti Piszoárt, amíg a mérnökök a probléma megoldásán dolgoztak - számolt be róla a Mirror. A NASA misszióirányítói sikeresen végül végigvezették a legénységet a probléma megoldásán és elhárították a hibát.