RETRO RÁDIÓ

Összefogott a két űrkutató cég, hogy megmentsenek minket a veszélyes aszteroidáktól

A Földet rengeteg veszély fenyegeti az űrből, ezeket próbálják elhárítani.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.25. 18:30
aszteroida űrkutatás NASA

A tudósok arra figyelmeztetnek, hogy a Földet észrevétlen aszteroidák is fenyegetheti, ezért a Blue Origin egy bolygóvédelmi program fejlesztésén dolgozik, amely segíthet kivédeni egy esetleges becsapódást.

Új technológia szükséges a veszélyes aszteroidák elkerüléséhez
Az űrkutatók próbálják eltéríteni a Földet veszélyeztető aszteroidákat   Fotó: Shutterstock

Új technológia szükséges a veszélyes aszteroidák elkerüléséhez

A NASA-val közösen tervezett Near-Earth Objects (NEO) Hunter küldetés célja, hogy különböző aszteroida-eltérítési módszereket teszteljen. A projekt kulcseleme a Blue Ring, egy fejlesztés alatt álló űrplatform, amely a New Glenn első, 2025 eleji repülésén mutatkozott be.

A tervek szerint először kisebb műholdakat küldenének pályára, hogy azonosítsák és elemezzék a Föld felé közelítő objektumokat, például azok tömegét és pályáját, így a szakértők eldönthetik, milyen beavatkozás lenne a leghatékonyabb.

Az eltérítés egyik javasolt módszere egy koncentrált részecskesugár alkalmazása, amely finoman módosítaná az aszteroida pályáját. Ez az elképzelés részben a DART küldetés tapasztalataira épül, amely során 2022-ben egy űrszondát ütköztettek a Dimorphos nevű kisbolygóval.

Bár a kísérlet igazolta, hogy az aszteroidák pályája módosítható, egy 2025 júliusi tanulmány szerint az ütközés során nagy mennyiségű törmelék is keletkezett, amely akár a Föld felé is sodródhat.

Az American Association for the Advancement of Science konferenciáján egy NASA-szakértő arra figyelmeztetett, hogy ezek az űrbeli kőzetek különösen veszélyesek, elég kicsik ahhoz, hogy észrevétlenek maradjanak, ugyanakkor elég nagyok egy teljes város elpusztításához. A NASA jelenleg egy speciális űrteleszkópon is dolgozik, amelyet kifejezetten a veszélyes aszteroidák és üstökösök felderítésére terveznek.

A szakértők szerint könnyen lehet, hogy hamarabb szükség lesz egy hatékony aszteroida-elhárító rendszerre, mint azt korábban gondolták. Egyes számítások szerint például a hírhedt YR4 jelű aszteroidának körülbelül 4% esélye van arra, hogy a következő hat évben a Holdba csapódjon - írja a New York Post.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu