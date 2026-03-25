Összefogott a két űrkutató cég, hogy megmentsenek minket a veszélyes aszteroidáktól

A tudósok arra figyelmeztetnek, hogy a Földet észrevétlen aszteroidák is fenyegetheti, ezért a Blue Origin egy bolygóvédelmi program fejlesztésén dolgozik, amely segíthet kivédeni egy esetleges becsapódást.

Új technológia szükséges a veszélyes aszteroidák elkerüléséhez

A NASA-val közösen tervezett Near-Earth Objects (NEO) Hunter küldetés célja, hogy különböző aszteroida-eltérítési módszereket teszteljen. A projekt kulcseleme a Blue Ring, egy fejlesztés alatt álló űrplatform, amely a New Glenn első, 2025 eleji repülésén mutatkozott be.

A tervek szerint először kisebb műholdakat küldenének pályára, hogy azonosítsák és elemezzék a Föld felé közelítő objektumokat, például azok tömegét és pályáját, így a szakértők eldönthetik, milyen beavatkozás lenne a leghatékonyabb.

Az eltérítés egyik javasolt módszere egy koncentrált részecskesugár alkalmazása, amely finoman módosítaná az aszteroida pályáját. Ez az elképzelés részben a DART küldetés tapasztalataira épül, amely során 2022-ben egy űrszondát ütköztettek a Dimorphos nevű kisbolygóval.

Bár a kísérlet igazolta, hogy az aszteroidák pályája módosítható, egy 2025 júliusi tanulmány szerint az ütközés során nagy mennyiségű törmelék is keletkezett, amely akár a Föld felé is sodródhat.

Az American Association for the Advancement of Science konferenciáján egy NASA-szakértő arra figyelmeztetett, hogy ezek az űrbeli kőzetek különösen veszélyesek, elég kicsik ahhoz, hogy észrevétlenek maradjanak, ugyanakkor elég nagyok egy teljes város elpusztításához. A NASA jelenleg egy speciális űrteleszkópon is dolgozik, amelyet kifejezetten a veszélyes aszteroidák és üstökösök felderítésére terveznek.

A szakértők szerint könnyen lehet, hogy hamarabb szükség lesz egy hatékony aszteroida-elhárító rendszerre, mint azt korábban gondolták. Egyes számítások szerint például a hírhedt YR4 jelű aszteroidának körülbelül 4% esélye van arra, hogy a következő hat évben a Holdba csapódjon - írja a New York Post.