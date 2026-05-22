Sokkoló! Brutális internetes zaklatás áldozata lett két nő - videó
Képzeld el: egy reggel arra ébredsz, hogy a telefonod, az autód és a saját lakásod sem engedelmeskedik többé neked. Az internetes zaklatás legfélelmetesebb, legbrutálisabb formája rágta be magát két magyar nő mindennapjaiba, akiket szisztematikusan próbálnak megőrjíteni és tönkretenni a láthatatlan hiénák.
Sokkoló és horrorisztikus kiberbörtönben éli mindennapjait Király Enikő és egy neve elhallgatását kérő édesanya. Az internetes zaklatás áldozatai nemcsak a virtuális térben kaptak halálos fenyegetéseket és véres késeket ábrázoló fotókat, hanem a fizikai valóságban is megkezdődött a szisztematikus levadászásuk. Enikő kálváriája hét évvel ezelőtt egy ártatlan segítségnyújtással indult, párkapcsolati specialistaként.
Brutális internetes zaklatás áldozata lett két nő
2019 májusában ismertem meg őt, interneten vette fel velem a kapcsolatot, és különböző párkapcsolati problémákra hivatkozott... Gyakorlatilag minden nőt az életében őrültnek festett le... Eljött egy beszélgetésre, de itt már egyértelműen láttam, hogy egy bántalmazóval van dolgom
– emlékszik vissza Enikő a kezdetekre. Miután megszakította a kapcsolatot, megkezdődött a brutális bosszúhadjárat: titkosszolgálati fenyegetések, önálló életre kelt kurzorok a laptopon és lejárató, szexuális tartalmú hirdetések a nevével.
Gang Stalking: az új szervezett bűnözés
Ez a Gang Stalking, egy olyan szervezett bűncselekmény, ahol a célpontot módszeres pszichológiai terrorral („gaslighting”, gázlángozás) hajszolják az őrületbe. Enikő lakásába idegenek járnak be, csak azért, hogy a tárgyak minimális elmozdításával elbizonytalanítsák.
Mindent elvesztettem, az egészségemet is elvesztettem, tehát hogyha ma vége lenne, nekem még akkor is újra fel kéne állnom. Nulla forintból az egész családom tönkre van téve
– mondta elcsukló hangon a nő. Nem ő az egyetlen áldozat. Szilvi, a másik áldozat kiskorú gyermekével menekült a Balatonról, amikor az autóját menet közben, távoli vezérléssel leállították. Szilvi lakásába is visszajárnak a zaklatók.
Például WC papír volt kirakva a folyosó közepére. Tehát egyértelmű jeleket hagytak, hogy ott járt valaki, de olyan jeleket, ami nem bizonyító erejű.
A hatóságok tehetetlenek, hét éve semmi segítség nem érkezett. Enikő neves jogásza, Dr. Szikinger István próbál igazságot szolgáltatni a jogi dzsungelben. Sokan azon igyekeznek, hogy Enikőt elmebetegnek állítsák be, de az ügyvéd tiszta vizet öntött a pohárba:
Őt sokan bolondnak tartják, ő ezzel teljesen tisztában is van, így lehet, csak annyit tudok hozzátenni jogászként, hogy erre vannak szakemberek, akik megállapították, hogy normális. Tehát szakvélemény van arról, hogy ő teljesen normális
- szögezte le az ügyvéd.
Az ügyvéd szerint kézzelfogható bizonyítékaik vannak a gazdasági ellehetetlenítésre és a számítógépes rendszerek feltörésére is.
Tehát arra, hogyan változtatták meg például a honlapját, hogyan tették tönkre a gazdasági vállalkozását, hogyan lopták el a szellemi tulajdonát. Egy know-how-ról van szó, és ezek azért kézzelfogható dolgok, még az is, hogy beleavatkoznak a gépkocsija elektronikai rendszerébe, és ezeket most már a nyomozó hatóság nem is tagadja
– nyilatkozta Dr. Szikinger István. A kiberterror végül nyílt gyilkossági kísérletbe torkollt az autópályán, amikor Enikő kocsija hirtelen, magától száguldani kezdett:
A tempomattal mentem... a tempomat kikapcsolt, és az autó elkezdett száguldani, a tempomatot meg nyilván nem én kapcsoltam ki.
A szervizben fékelektronika- és motorelektronika-hibákat találtak, a szőnyegen pedig egy sokkoló „MEGÖLLEK” felirat várta a rettegő nőt, aki ma már engedéllyel tartott fegyverrel védi az életét. Az elszánt édesanya a többi áldozatban is tartja a lelket, de ereje fogytán van. Hogyan képes egyetlen ember ekkora hálózatot mozgatni? Hogyan vadásszák le a gyanútlan áldozatokat?
Nézd meg a megrázó, exkluzív videós interjút, ahol saját szemeddel láthatod a bizonyítékokat és a rejtett kamerás felvételeket! Kattints ide a videóért!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre