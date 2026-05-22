Sokkoló! Brutális internetes zaklatás áldozata lett két nő - videó

Sokkoló és horrorisztikus kiberbörtönben éli mindennapjait Király Enikő és egy neve elhallgatását kérő édesanya. Az internetes zaklatás áldozatai nemcsak a virtuális térben kaptak halálos fenyegetéseket és véres késeket ábrázoló fotókat, hanem a fizikai valóságban is megkezdődött a szisztematikus levadászásuk. Enikő kálváriája hét évvel ezelőtt egy ártatlan segítségnyújtással indult, párkapcsolati specialistaként.

Király Enikő évek óta tartó brutális internetes zaklatás áldozata. Azt meséli, hogy már mindenét elvették, de ő harcol az életéért Fotó: beküldve

Brutális internetes zaklatás áldozata lett két nő

2019 májusában ismertem meg őt, interneten vette fel velem a kapcsolatot, és különböző párkapcsolati problémákra hivatkozott... Gyakorlatilag minden nőt az életében őrültnek festett le... Eljött egy beszélgetésre, de itt már egyértelműen láttam, hogy egy bántalmazóval van dolgom

– emlékszik vissza Enikő a kezdetekre. Miután megszakította a kapcsolatot, megkezdődött a brutális bosszúhadjárat: titkosszolgálati fenyegetések, önálló életre kelt kurzorok a laptopon és lejárató, szexuális tartalmú hirdetések a nevével.

Gang Stalking: az új szervezett bűnözés

Ez a Gang Stalking, egy olyan szervezett bűncselekmény, ahol a célpontot módszeres pszichológiai terrorral („gaslighting”, gázlángozás) hajszolják az őrületbe. Enikő lakásába idegenek járnak be, csak azért, hogy a tárgyak minimális elmozdításával elbizonytalanítsák.

Mindent elvesztettem, az egészségemet is elvesztettem, tehát hogyha ma vége lenne, nekem még akkor is újra fel kéne állnom. Nulla forintból az egész családom tönkre van téve

– mondta elcsukló hangon a nő. Nem ő az egyetlen áldozat. Szilvi, a másik áldozat kiskorú gyermekével menekült a Balatonról, amikor az autóját menet közben, távoli vezérléssel leállították. Szilvi lakásába is visszajárnak a zaklatók.

Például WC papír volt kirakva a folyosó közepére. Tehát egyértelmű jeleket hagytak, hogy ott járt valaki, de olyan jeleket, ami nem bizonyító erejű.

A hatóságok tehetetlenek, hét éve semmi segítség nem érkezett. Enikő neves jogásza, Dr. Szikinger István próbál igazságot szolgáltatni a jogi dzsungelben. Sokan azon igyekeznek, hogy Enikőt elmebetegnek állítsák be, de az ügyvéd tiszta vizet öntött a pohárba:

Őt sokan bolondnak tartják, ő ezzel teljesen tisztában is van, így lehet, csak annyit tudok hozzátenni jogászként, hogy erre vannak szakemberek, akik megállapították, hogy normális. Tehát szakvélemény van arról, hogy ő teljesen normális

- szögezte le az ügyvéd.