"Össze-vissza vezet" - Nyilvánosságra hozták a segélyhívásokat Britney Spears ittas vezetéséről

Britney Spears úgy tűnik, elindult azon a bizonyos lejtőn. Az utóbbi időben egyre több botrányos hír érkezett a popsztárról és úgy tűnik, hogy kezd kicsúszni az élete az irányítása alól. Már az is nagy port kavart, hogy ittas vezetés miatt letartóztatták, azóta pedig újabb hír jelent meg, miszerint késsel a kezében sétált egy étteremben.

Britney Spearst még márciusban tartóztatták le ittas vezetés miatt, azóta már magától rehabra jelentkezett

Nyilvánosságra hozták a segélyhívásokat, amiket Britney Spears ittas vezetésénél tettek

Britneyt még márciusban tartóztatták le ittas vezetés miatt, mellyel kapcsolatban a Page Six nyilvánosságra hozta azokat a segélyhívásokat, amelyek bejelentették, hogy egy BMW kiszámíthatatlanul halad az úton.

Az egyik telefonáló így fogalmazott: „Össze-vissza vezet az úton egy BMW-s...” A segélyhívó hozzátette, hogy a BMW a sávok között cikázik, és hirtelen fékez. Egy másik szemtanú arról számolt be, hogy az autó közel volt ahhoz, hogy több autót is elsoroljon, és gyors sebességgel haladt. A szemtanú attól félt, hogy emiatt baleset történik. Egy harmadik bejelentő ittas sofőrre gyanakodott: „Majdnem három-négy járművet is súrolt. Mögötte haladok.”

A rendőrségi jelentés szerint az intézkedő rendőrtiszt erős alkoholszagra panaszkodott, amely Britney autójából jött. Az énekesnő akkor azt mondta:

Akár négy üveg bort is meg tudnék inni, és még így is elbánnék veled. Egy angyal vagyok.

Önszántából, saját mentális egészsége miatt vonult rehabra

A rendőrségi dokumentumok szerint Britney bevallotta, hogy aznap vényköteles gyógyszereket is szedett, amelyek között volt hangulat stabilizáló, antidepresszáns és ADHD-kezelésére szolgáló gyógyszer is.

A jelentésben megemlítették, hogy az énekesnő szemei vörösek voltak és könnyeztek is, beszéde pedig elmosódott volt. A rendőr szerint Britney hangulatingadozása is jellemezte, volt, hogy brit akcentussal szólalt meg, harsányan.

Britney saját döntéséből vonult végül rehabra április 12-én, amelyről egy közeli hozzátartozó is állítja, hogy teljesen mértékben az énekesnő döntése volt. Nem egyetlen problémáról van szó, hanem a mentális egészségéről, amelyet előtérbe helyez „Elkötelezett amellett, hogy javítson az állapotán, és ezt saját maga miatt teszi.” – tette hozzá a forrás a Page Six cikkében.