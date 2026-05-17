Britney Spears újra megdöbbentette a rajongókat: bizarr tánccal hívta fel magára a figyelmet

Britney Spears ismét olyan videót osztott meg Instagram-oldalán, amely miatt rengetegen aggódni kezdtek érte. Az énekesnő a felvételen egy rövid, kivágott, ezüstszínű ruhában táncol, miközben szokatlan mozdulatokat tesz és furcsán néz a kamerába. A videó gyorsan elterjedt a közösségi médiában, a a nézők pedig nem győzték találgatni, mi történhet a világsztárral.

Britney az elmúlt időszakban többször is különös tartalmakkal jelentkezett, amelyek sokaknál kivertek a biztosítékot. Rajongói közül többen úgy érzik, az énekesnő viselkedése egyre furcsább, és attól tartanak, nincs jó állapotban.

Az aggodalmakat tovább fokozta, hogy néhány nappal ezelőtt egy étteremben is botrányos jelenetet rendezett. Szemtanúk szerint hangosan viselkedett, kiabált, sőt egy ponton ugatni kezdett, amivel teljesen magára vonta a vendégek figyelmét. Többen állítólag meg is ijedtek a sztár viselkedésétől.

Nemrégiben minden szem újra a világsztárra szegeződött, mivel bűnösnek vallotta magát ittas vezetés vétségében, ezért a bíróság 12 hónap próbaidőre ítélte. A rajongók aggódnak, hogy kedvencük újra a függőség csapdájába esik.