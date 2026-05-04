Bűnösnek vallotta magát Britney Spears - 12 hónap próbaidőt kapott

Az énekesnő 3 hét után hagyta el a rehabot. A bíróságon csak ügyvédje jelent meg.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.04. 18:50
Britney Spears bűnösnek vallotta magát ittas vezetés vétségében, és 12 hónap próbaidőre ítélték a Ventura Megyei Felsőbíróság hétfői tárgyalásán.

A 44 éves popsztár – aki három hét után hagyta el a rehabot – hetekkel március 4-i őrizetbe vétele után nem jelent meg személyesen a bíró előtt, de ügyvédje, Michael A. Goldstein közvetítésével bűnösnek vallotta magát.

Spears ellen büntetőeljárás indult, mivel a Ventura megyei ügyészek egy rendbeli ittas vezetés vétségével vádolták meg. Mivel vétségről van szó, a hírességnek nem kellett megjelennie, elég volt ügyvédjének.

A Ventura megyei kerületi ügyészség szerint Spearsnek felajánlották a „wet reckless” vádat, amely lehetővé teszi, hogy az illető bűnösnek vallja magát alkoholhoz és/vagy drogokhoz köthető gondatlan vezetésben. A vádalku csak olyan vádlottak számára van fenntartva, akiknek korábban nem volt ittas vezetéssel kapcsolatos ügyük, alacsony a véralkoholszintjük, ha nem történt sérülés vagy baleset, és ha az alany önmotivációt mutat a mögöttes problémák rehabilitáció vagy drog- és alkoholprogram révén történő kezelésére.

A popsztárt a kaliforniai autópálya-rendőrség március 4-én, szerdán 21:30 körül vette őrizetbe Ventura megyében, miután több bejelentést is kaptak róla. Másnap reggel azonban szabadon engedték a Ventura megyei seriff nyilvántartása szerint.

Spears képviselői márciusban nyilatkozatot adtak ki a letartóztatásra reagálva. „Ez egy szerencsétlen incidens volt, amely teljesen megbocsáthatatlan. Britney meg fogja tenni a megfelelő lépéseket, és betartja a törvényeket, és remélhetőleg ez lehet az első lépés a régóta esedékes változásban, amelynek Britney életében be kell következnie. Remélhetőleg megkapja a szükséges segítséget és támogatást ebben a nehéz időszakban” - írták.

Autóját a letartóztatása után elvontatták, míg Spears láthatóan megbánta a történteket - írta a Daily Mail.

 

