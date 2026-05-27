Bizarr videó Kelenföldről: karonülő babája mellett, baltával fenyegetőzött egy férfi

Sokkoló eset történt május 25-én fényes nappal Kelenföldön, a Karolina úton. Egy férfi a forgalmas úton félreállt, és egyszer csak kipattant a kocsijából, majd haragosai felé indult, miközben egy baltával fenyegetőzött. Minderről videót is készítettek, amit a Kelenföld – A nyolcas körzet nyilvános Facebook-csoportban osztottak meg.

Van, aki kulacsot, törlőkendőt, esetleg illatosítót tart a kocsijában... és van olyan, aki egy baltát. Hiszen bármikor kellhet. Így gondolhatta az a férfi is, akit sikerült egy Kelenföldön élőnek levideóznia, miközben az a Karolnia úton őrjöng.

A férfi félreállt az autójával, majd egy hatalmas baltát vett ki az ülése mellől. Több motoros és autós is megállt, kiabáltak neki, hogy „Mit csinálsz!?”, „Baltával támadsz rá?”, ám ezek sem hatották meg. A felvételen hamar feltűnik a baltás férfi párja is, aki egy csecsemőt szorongat, vele együtt rohan a kocsi felé. Amikor már túl sokan akarták felelősségre vonni a baltás férfit, akkor inkább a menekülés mellett döntött. A kisbabát cipelő kedvesét az autó felé terelte, majd beszálltak, és nagy gázzal elhúztak a helyszínről. A menekülés pillanataiban is próbálták észhez téríteni, ugyanis egy férfi lépett oda a sofőrülésen ülő ideges férfihoz, hogy számon kérje, miért támad baltával, aki erre válaszul csak annyit mondott, hogy a gyerekét bántották.

Egyelőre nem lehet tudni, hogy a férfinak kivel volt problémája, ugyanis több motoros, bukósisakot viselő férfi felé fordult, amikor a baltával fenyegetőzött, ám végül nem ért hozzá senkihez a felvétel alapján. Ám ennek ellenére, sajnos azt sem gondolta végig, hogy a kisbabájában mit okoz ez a cselekmény. A szemtanúk mind sokkot kaptak.

