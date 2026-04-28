Drámai jelenetek a Budapest felé tartó vonaton: késsel fenyegetőzött a férfi a szerelvényen

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) munkatársa április 26-án délután, pihenőnapján Nyíregyházáról tartott Budapestre vonattal, amikor Szolnok magasságában járva a jegyvizsgáló a segítségét kérte. Elmondta, hogy a szerelvényen utazó egyik férfi agresszívan viselkedett a többi utassal, majd vélhetően valamelyik mellékhelyiségbe zárkózott.

Drámai pillanatok: vonaton fenyegetőzött egy utas

Késsel fenyegetőzött a Budapest felé tartó vonaton a balhés utas

A nyomozónő azonnal értesítette a történtekről a KR ügyeletesét, aki felvette a kapcsolatot a Szolnoki Rendőrkapitányság munkatársaival. A Vasúti Rendőrőrs járőrei egyből a Szolnoki Vasútállomás 8-as vágányához mentek, ahol várták a befutó InterCityt.

Közben a vonaton lévő rendőr azonnal intézkedni kezdett. A 29 éves férfi ekkor még együttműködőnek tűnt, bár azt állította, hogy semmilyen igazolvány nincs nála, mert azokat elhagyta. Az intézkedés közben a szerelvény beért a vasútállomásra, ahol a férfi ruházatának ellenőrzését már a szolnoki járőrök hajtották végre. Azt mondta, hogy szúró-vágó eszköz nincsen nála, ám a ruhájából egy fekete nyelű, több mint 10 cm-es pengehosszúságú konyhakés esett ki.

A vonaton utazók közül volt, akit a férfi azzal fenyegetett, hogy leszúrja és megöli, másnak útját állta, és a vonat falához szorította. Csak a sértett segélykiáltásakor engedett a szorításából. A bűncselekmény során senki nem sérült meg. A 29 éves férfit a rendőrök elfogását követően előállították a Szolnoki Rendőrkapitányságra, ahol garázdaság miatt indult vele szemben szabálysértési eljárás - számol be róla a police.hu.