Brutális támadás Szombathelyen: kapucnis rém vert össze egy nőt a bölcsőde kerítésénél

Brutális támadás május 16-án történt Szombathely egyik forgalmas részén. Egy láthatóan zavarodott vagy bódult férfi ugyanis egy helyi bölcsőde kerítésénél kegyetlenül rátámadt egy nőre, akit többször is megütött. A zokogó, sikoltozó asszonyt végül a mellette álló, döbbent barátnője védte meg: a hős saját testével fogta fel az ütéseket. Bár a kapucnis rém ezután kerékpárral elmenekült, az esetről sokkoló felvétel készült.

A kapucnis rém egy bölcsőde kerítésénél támadt rá az asszonyra. A két nő láthatóan nyugodt, városi sétára öltözött, amikor belebotlottak az ámokfutóba Fotó: 112 Press/Facebook

Kapucnis rém vert össze egy nőt Szombathelyen

A felvételt a 112 Press osztotta meg, amin az látszik, hogy a szakállas, kapucnis férfi a kerítés tövénél megy neki a nőnek. A hölgy szívettépő zokogását végig hallani a videó alatt, miközben azért könyörög, hogy az ámokfutó hagyja abba a bántalmazást.

Fáj a fejem, b*meg, ez nagyon rossz

– zokogott torka szakadtából a nő. A kattant alak azonban nem állt le: vad ordibálások és szitkozódások közepette, egészen addig csépelte az asszonyt, míg barátnője közbe nem avatkozott. A bátor hölgy ugyanis barátnője és az agresszív férfi közé állt, hogy saját testével védje a sokkos áldozatot. Úgy tudjuk, hogy a férfi ezután elmenekült: kerékpárjára pattanva eltekert a helyszínről. Az eset és a videó azonban hatalmas felháborodást keltett, főleg, hogy a barátnőn kívül senki nem reagált az asszony sikoltozására és segélykérésére.

Az is hamarosan kiderült, hogy a férfit többen is ismerik a környéken, ugyanis nem ez az első eset, hogy bódult állapotban rátámadt valakire. Információink szerint K. A. a legtöbb esetben biciklijén kószál a környéken, másokhoz is odament már. Tőlük általában pénzt kért, miközben azt hangsúlyozta, hogy nemrég szabadult a börtönből.

A férfit már többen is látták. Úgy tudják, áldozatát már korábban is bántalmazta Fotó: 112 Press/Facebook

Mostani áldozatát azonban vélhetően korábbról ismeri, többek szerint ugyanis nem először támadt már rá közterületen. Ilyenkor az is előfordult, hogy a földön fekvő nőt ütötte és rúgta:

Hihetetlen, hogy egy ilyen ember nincs börtönben. Majd csak akkor kerül oda, ha már vér folyik? Vagy egy ilyen támadás után a nő meghal?

– tette fel a kérdést egy helyi férfi. Az asszony lánya is dühösen üzent az édesanyját bántalmazó fantomnak:

A szemem elé ne kerülj, késsel támadsz egy nőre, te utolsó patkány, te kutya, ennek lesz következménye, azt én garantálom neked. Az első dolgom az lesz holnap, hogy feljelentés teszek, Anyám közelébe mersz menni, abban a pillanatban veszed a jegyed a börtönbe

– írta elemi dühvel egyik kommentjében a megtámadott asszony lánya.