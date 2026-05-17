Sasvári Sándor: „A kutyákról a lányok gondoskodnak”

Sasvári Sándor nem csak a színpadon érzi jól magát! Az örök sármőr számára igazi felüdülést jelent, ha egy nehéz nap után végre hazamehet, ahol családja mellett az állatok is nagyon várják. Sasvári Sándor családja és kedvenceik a hot! magazin képes összeállításának főszereplői.

Sasvári Sándor felesége és lányai családtagként tekintenek a háziállatokra (Fotó: hot! magazin/Szabolcs László)

Sasvári Sándor: „Csömör nem csak a családom otthona”

Sasi, ahogyan a pályatársak és a közeli ismerősök becézik, világ életében rajongott a lovakért. Csömörön található családi házuk mellett helyet kapott egy kisebb lovarda is, ahol saját tenyésztésű lovai élnek. A csodálatos telken természetesen a kutyák is remekül érzik magukat.

„A lányaim tulajdonképpen kutyák mellett nőttek fel, a kisebbik a tizennyolcadik születésnapjára kért egy ír szettert. Scott a viselkedését tekintve egy igazi „úriember”, csodálatos jellem, ráadásul gyönyörű kutyus. Nagyon jó természete van, mindenkivel azonnal kijön, ugyanakkor nagyon szófogadó is. 1987 óta aktív díjugrató vagyok.”

Midnight nevű lovammal 185 cm-es ugrásunk az eddigi rekordunk.

„Nagyon büszke vagyok a saját tenyésztésű lovaimra. A ház mellett található istállókban élnek. Csömör nemcsak a családom otthona, hanem a velünk együtt élő állatoké is.”

Sasvári Sándor nagyon büszke saját tenyésztésű lovaira (Fotó: hot! magazin/ Gáll Regina)

Sasvári Sándor: „Nálunk a kutyák családtagok”

A család korábban a tenyésztőikre bízta a kutyákat, ha elutaztak valahová, mostanában azonban igyekeznek olyan úti célt választani, ahová azok is velük mehetnek. Sasi és lányai között nagyon szoros a kapcsolat, a színész számára a család mindennél fontosabb.

„Amikor elutazunk valahová, a kutyákat elvisszük a tenyésztőikhez, azonban idén nyáron olyan helyre megyünk, ahová ők is velünk jöhetnek. Nemrégiben velünk utaztak Veronába, ahol a feleségem egy hyrox­versenyen vett részt. Nálunk a kutyák családtagok: amikor a feleségem hazaér, először nekik köszön, és csak utánuk jövök én.”

Sasi szerint Scott egy "igazi úriember" (Fotó: hot! magazin/ Szabolcs László)

Sasvári Sándor lányai maguk gondoskodnak a kutyáikról

Scott és Maya szinte árnyékként követik a Sasvári családot, a házba is szabad bejárásuk van. Persze a kutyák nem csak a gazdáik közelségét keresik, egymással is jól kijönnek, sokat játszanak együtt a kertben. Este persze ők is helyet kapnak a családfő ágyában.