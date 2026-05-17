Gulyás Gergely: Magyar Péter Varga Zs. András kúriai elnök ellen intézett méltatlan támadást

Fontos dologra hívta fel a figyelmet a frakcióvezető. Gulyás Gergely erről írt a közösségi oldalán közzétett posztjában.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.17. 13:12
Magyar Péter Sulyok Tamás Gulyás Gergely

Magyar Péter miniszterelnök Sulyok Tamás, és a magyar Nobel-díjas Krausz Ferenc után ma egy újabb köztiszteletben álló személy, Varga Zs. András kúriai elnök ellen intézett méltatlan támadást

- kezdte Facebook-oldalán közzétett bejegyzését Gulyás Gergely.

„Magyarországon jelenleg még jogállam van, ezért a bíróságok önálló hatalmi ágként, a kormánytól függetlenül működnek. Ez Magyar Péter állításai ellenére ténykérdés, amit még a Fidesz-kormánnyal szemben kifejezetten ellenséges Európai Bizottság is elismert. Az ezzel ellentétes állítások és a Kúria elnöke elleni kormányzati támadás egy alkotmánysértő kísérlet arra, hogy az új kormány a független bírósági rendszert saját irányítása alá vonja. Azt is világossá kell tenni, hogy a Kúria felújítása nem a Kúria elnökének kérése és nem is az ő döntése volt, hanem a Kossuth tér rekonstrukciójának szerves részét képezi. Ezt a programot eddig senki nem kritizálta” - folytatta a posztját a Fidesz frakcióvezetője, majd hozzátette:

Sőt, ha a saját kényelmükről van szó, akkor a Tisza Pártnak is tetszik. Hiszen a Kossuth tér történelmi helyreállításának része a Szabad György Irodaház is. Az az irodaház, ahova az országgyűlési hivatali munkatársak kitessékelését követően a tiszás képviselők fognak költözni. Magyar Péter megnyilatkozása a Kúria felújításának “luxusa” ügyében azért is képmutató, mert ugyanezt a “luxus” a tiszások által maguknak igényelt épület esetében nem zavarja.  Az új miniszterelnöknek és a Tisza Pártnak a napi politikai hergelés és a közösségi médiatartalmak előállítása helyett ideje a valódi kormányzásra koncentrálnia és felhagynia a kormánytól független közjogi méltóságok elleni méltatlan lejáratókampánnyal

- zárta gondolatait Gulyás Gergely.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
