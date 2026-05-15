Előkerült az eltitkolt, letiltott fotó Magyar Péterről

(Reggel került a birtokomba, vagy ahogy Magyar Péter szokta mondani, “befújta a szél”…) Az MTI fotósa tehát - ahogy azt a mellékelt kép is bizonyítja - a szakmai elveknek megfelelően dokumentálta az új kormány minisztereinek kinevezését a Sándor-palotában, ám végül egyetlen olyan képet sem publikált a távirati iroda, amelyen az államfő is látható Magyar Péter miniszterelnök, valamint a miniszterek társaságában. Ahogy arra már kedden felhívtuk a figyelmet: mivel Bóna Szabolcs miniszteri kinevezéséről csak olyan MTI-fotó készült, amelyen Sulyok Tamás is szerepel, így a képről utólag(!) vágták le az MTI-fotószerkesztőségében az államfő alakját. Mindezt vélhetően politikai utasításra, miután az új miniszterelnök kijelentette, hogy nem akar közös fotót a hivatalban lévő köztársasági elnökkel. Ha így történt, az az 1990 óta eltelt időszak egyik legsúlyosabb sajtószabadságot érintő botránya. Az MTI-nél belső vizsgálat indult!