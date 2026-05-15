Előkerült az eltitkolt, letiltott fotó Magyar Péterről

Mindezt vélhetően politikai utasításra, miután az új miniszterelnök kijelentette, hogy nem akar közös fotót a hivatalban lévő köztársasági elnökkel. Németh Balázs megszerezte a fotót, amelyen Magyar Péter és Sulyok Tamás közösen szerepel.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.15. 15:28
Németh Balázshoz "fújta be a szél" a letiltott képet. „Megmutatom az egyik olyan MTI-fotót, amelyet vélhetően politikai utasításra nem hozhatott nyilvánosságra kedden a Magyar Távirati Iroda, ugyanis együtt szerepel rajta Sulyok Tamás köztársasági elnök és Magyar Péter miniszterelnök.” – írja a politikus.

(Reggel került a birtokomba, vagy ahogy Magyar Péter szokta mondani, “befújta a szél”…) Az MTI fotósa tehát - ahogy azt a mellékelt kép is bizonyítja - a szakmai elveknek megfelelően dokumentálta az új kormány minisztereinek kinevezését a Sándor-palotában, ám végül egyetlen olyan képet sem publikált a távirati iroda, amelyen az államfő is látható Magyar Péter miniszterelnök, valamint a miniszterek társaságában. Ahogy arra már kedden felhívtuk a figyelmet: mivel Bóna Szabolcs miniszteri kinevezéséről csak olyan MTI-fotó készült, amelyen Sulyok Tamás is szerepel, így a képről utólag(!) vágták le az MTI-fotószerkesztőségében az államfő alakját. Mindezt vélhetően politikai utasításra, miután az új miniszterelnök kijelentette, hogy nem akar közös fotót a hivatalban lévő köztársasági elnökkel. Ha így történt, az az 1990 óta eltelt időszak egyik legsúlyosabb sajtószabadságot érintő botránya. Az MTI-nél belső vizsgálat indult!

– írja Németh Balázs bejegyzésében.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
