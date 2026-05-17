Most érkezett: halálos baleset történt Magyarországon
Az áldozat a helyszínen életét vesztette.
Összeütközött két személyautó az Ócsa és Babádi közötti úton vasárnap kora délután; a balesetben egy férfi a helyszínen életét vesztette.
A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az ütközés következtében az egyik autó árokba sodródott. A dabasi hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével egy utast kiszabadítottak - írja az MTI.
A helyszínről egy 50 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel kórházba szállítottak, egy 20 év körüli férfi viszont olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette - közölte az Országos Mentőszolgálat.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre