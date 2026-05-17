Most érkezett: halálos baleset történt Magyarországon

Az áldozat a helyszínen életét vesztette.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.17. 15:35
Összeütközött két személyautó az Ócsa és Babádi közötti úton vasárnap kora délután; a balesetben egy férfi a helyszínen életét vesztette.

Halálos baleset történt Ócsánál Fotó:  unsplash (illusztráció)

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az ütközés következtében az egyik autó árokba sodródott. A dabasi hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével egy utast kiszabadítottak - írja az MTI.

A helyszínről egy 50 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel kórházba szállítottak, egy 20 év körüli férfi viszont olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette - közölte az Országos Mentőszolgálat.

 

