Most érkezett: halálos baleset történt Magyarországon

Összeütközött két személyautó az Ócsa és Babádi közötti úton vasárnap kora délután; a balesetben egy férfi a helyszínen életét vesztette.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az ütközés következtében az egyik autó árokba sodródott. A dabasi hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével egy utast kiszabadítottak - írja az MTI.

A helyszínről egy 50 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel kórházba szállítottak, egy 20 év körüli férfi viszont olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette - közölte az Országos Mentőszolgálat.