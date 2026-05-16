Az asztrológusok kitálaltak: ez a csillagjegy hivatalosan is túllépett élete legnehezebb időszakán
Az elmúlt hét év érzelmi hullámvasút volt az egyik csillagjegy számára. Az asztrológusok szerint azonban az Uránusz Ikrek jegybe lépése április 26-án hivatalosan is lezárta a csillagjegy életének legnehezebb fejezetét.
Az Uránusz a hirtelen változások bolygója. Bármelyik csillagjegyben is találja magát ez a zűrzavaros energia, gyakran káoszt hoz magával. Ezért van az, hogy ez a csillagjegy a kapcsolatai széthullása és a karrierje instabillá válásával nézett szembe, mióta az Uránusz 2018-ban először belépett a jegyébe.
Bár ez a jegy eddig önmaga legerősebb változatává válhatott, enyhén szólva is nehéz út volt az övé. Az asztrológusok szerint azonban az élet hamarosan sokkal jobb lesz számára - írja a Your Tango.
Ez a csillagjegy hivatalosan is túljutott élete legnehezebb fejezetén
Bika, 2018-ban érezted először az Uránusz energiájának haragját, és mostanra valószínűleg teljesen másképp néz ki az életed. Ezt az energiát Te nehezebben is viseled, mint szinte bármely más csillagjegy. Nemcsak azért, mert az Uránusz zuhanórepülésben van, vagyis rendkívül kellemetlenül érzi magát a jegyedben, hanem azért is, mert stabilitásra vágysz, és az Uránusz a „legzavaróbb bolygó” – magyarázta Georgina Easterbook asztrológus egy videóban –, „és Te egyszerűen nem erre az energiára vagy teremtve”. Amikor nehéz helyzetbe kerülsz, nem az Uránusznak kell a jegyedben lennie. A változó kapcsolatoktól kezdve az identitások hullámzásáig, nem bírod elviselni a bizonytalanságot. A biztonságérzetedet szinte teljesen elvették tőled.
A Bika élete egyre jobb lesz, most, hogy az Uránusz végre új jegybe lépett
Easterbook szerint „egy új fejezetbe lépsz, ahol a lehetőségek bőségével és a dolgok özönével teli könnyedség tárul eléd.” A főnökeid végre felismernek, vagy új kapcsolatokat kötsz, de számíts arra, hogy ez az energiaváltozás drasztikusan javítani fogja az életedet, ahogy a stabilitás visszatér. „Minden újra értelmet nyer majd számodra” – tette hozzá Easterbrook.
Egy olyan levegő jegyben, mint az Ikrek, az Uránusz „kiválóan alkalmas számodra” – magyarázta Helena Hathor asztrológus egy videóban. Ebben az új korszakban a pénz „gyorsabban” és „alternatív módokon érkezik, amelyeket el sem tudtál képzelni” – mondta Hathor.
Ennek ellenére eleinte nem lesz könnyű dolgod. Az utóbbi időben rengeteg vad energián mentél keresztül, ami azt jelenti, hogy most minden eddiginél fontosabb, hogy több időt szentelj az energiáid stabilizálásának. Bár ez nem hangzik ideálisnak, nincs sok választásod. „Mert különben ebből a káoszból a bőségbe való átmenet ki fog zökkenteni” – figyelmeztetett Easterbrook.
Ha azonban nem tudod, hol kezdd, próbálj meg gyógyító kristályokat viselni és velük dolgozni. Easterbook szerint bőséget segítő vagy földelő kristályokkal való munka sokat segíthet abban, hogy felkészültebbnek érezd magad az előtted álló összes jó dologra.
A jó energia megnyilvánulásától kezdve az elme megnyugtatásáig, a citrinnel és az eredeti fekete turmalinnal való munka a legjobb módja annak, hogy felkészülj az előttünk álló évre – jegyezte meg az asztrológus.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre