Az asztrológusok kitálaltak: ez a csillagjegy hivatalosan is túllépett élete legnehezebb időszakán

Az Uránusz a hirtelen változások bolygója. Bármelyik csillagjegyben is találja magát ez a zűrzavaros energia, gyakran káoszt hoz magával. Ezért van az, hogy ez a csillagjegy a kapcsolatai széthullása és a karrierje instabillá válásával nézett szembe, mióta az Uránusz 2018-ban először belépett a jegyébe.

Ez a csillagjegy hivatalosan is túljutott élete legnehezebb fejezetén.

Bár ez a jegy eddig önmaga legerősebb változatává válhatott, enyhén szólva is nehéz út volt az övé. Az asztrológusok szerint azonban az élet hamarosan sokkal jobb lesz számára - írja a Your Tango.

Bika, 2018-ban érezted először az Uránusz energiájának haragját, és mostanra valószínűleg teljesen másképp néz ki az életed. Ezt az energiát Te nehezebben is viseled, mint szinte bármely más csillagjegy. Nemcsak azért, mert az Uránusz zuhanórepülésben van, vagyis rendkívül kellemetlenül érzi magát a jegyedben, hanem azért is, mert stabilitásra vágysz, és az Uránusz a „legzavaróbb bolygó” – magyarázta Georgina Easterbook asztrológus egy videóban –, „és Te egyszerűen nem erre az energiára vagy teremtve”. Amikor nehéz helyzetbe kerülsz, nem az Uránusznak kell a jegyedben lennie. A változó kapcsolatoktól kezdve az identitások hullámzásáig, nem bírod elviselni a bizonytalanságot. A biztonságérzetedet szinte teljesen elvették tőled.

A Bika élete egyre jobb lesz, most, hogy az Uránusz végre új jegybe lépett

Easterbook szerint „egy új fejezetbe lépsz, ahol a lehetőségek bőségével és a dolgok özönével teli könnyedség tárul eléd.” A főnökeid végre felismernek, vagy új kapcsolatokat kötsz, de számíts arra, hogy ez az energiaváltozás drasztikusan javítani fogja az életedet, ahogy a stabilitás visszatér. „Minden újra értelmet nyer majd számodra” – tette hozzá Easterbrook.

Egy olyan levegő jegyben, mint az Ikrek, az Uránusz „kiválóan alkalmas számodra” – magyarázta Helena Hathor asztrológus egy videóban. Ebben az új korszakban a pénz „gyorsabban” és „alternatív módokon érkezik, amelyeket el sem tudtál képzelni” – mondta Hathor.