„A kisfiam agykárosodással született, miután 30 perccel későbbre halasztották a császármetszést”

A megtört szívű 26 éves anyuka, Shanine Skilton-Cole azt állította, hogy az orvosok hamarosan aggodalmukat fejezték ki születendő fia, Cobie alacsony pulzusszáma miatt, amikor felvették és vizsgálatokat rendeltek el. Mégis, annak ellenére, hogy felvetette aggályait, 30 percbe telt, mire sürgősségi császármetszést rendeltek el a redhilli East Surrey Kórházban egy szülészeti szakorvosi vizsgálatot követően.

Késtek a császármetszéssel, Cobie agykárosodást szenvedett. Fotó: Shanine Skilton-cole

Fia, Cobie ezután 2022. július 18-án született 3,7 kg-mal, de oxigénhiány miatt újraélesztésre szorult. Úgy vélik, hogy méhlepényleválást szenvedett – ez egy súlyos állapot, amelyben a méhlepény elkezd leválni a méh faláról, ami befolyásolja az oxigénellátást.

Nem végezték el időben a császármetszést: A kisfiú agyi bénulásban szenved

A most hároméves Cobie agyi bénulásban szenved, ami miatt nem tud járni vagy beszélni, és éjjel-nappali ellátásra szorul. Szívszorító megpróbáltatásaira visszaemlékezve Shanine azt mondta: „A vajúdás alatt tudtam, hogy valami nincs rendben. Féltem, és nem éreztem, hogy meghallgatnak vagy megnyugtatnak – csak azt akartam, hogy valaki komolyan vegye az aggodalmaimat.

Amikor Cobie megszületett, nem sírt, és én rettegtem. Nem tudtam, mi történik.

Csak annyit tudtam mondani újra és újra, hogy »Ne hagyják, hogy meghaljon a babám!«”

Cobie élete első 84 napját kórházban töltötte, majd később újra felvették, és tíz hónapos koráig fekvőbeteg maradt. Shanine hozzátette: „A következő hónapok könyörtelenek voltak. Érzelmileg kimerítőek. Cobie első évének nagy részét kórházban töltötte, és a családunk ez idő alatt szétszakadt. Most azzal a valósággal kell élnünk, hogy mi történhet a szülészeti ellátás hiányosságai után. Cobie nem tudja megtartani a fejét, nem tud nyelni, szondán keresztül táplálják, rohamai voltak, és állandó ellátásra szorul. Régebben azt mondtam, hogy bárcsak az egyik gyermekem örökre baba maradhatna, de nem erre gondoltam.

Nem ezt akartam. Nem ezt az életet reméltem a fiamnak.

Shanine, akinek több gyermeke is van, a nyolcéves Beau és az ötéves Arlo, Irwin Mitchellt, az orvosi műhibákkal foglalkozó ügyvédet bízta meg Cobie ellátásának kivizsgálásával.