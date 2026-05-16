„A kisfiam agykárosodással született, miután 30 perccel későbbre halasztották a császármetszést”
A Surrey megyei Reigate-ből származó Shanine Skilton-Cole-t kórházba szállították, miután korán, a várandóssága 38. hetében megindult a szülés. Az anya császármetszést sürgetett, azonban az orvosok nem hallgattak rá.
A megtört szívű 26 éves anyuka, Shanine Skilton-Cole azt állította, hogy az orvosok hamarosan aggodalmukat fejezték ki születendő fia, Cobie alacsony pulzusszáma miatt, amikor felvették és vizsgálatokat rendeltek el. Mégis, annak ellenére, hogy felvetette aggályait, 30 percbe telt, mire sürgősségi császármetszést rendeltek el a redhilli East Surrey Kórházban egy szülészeti szakorvosi vizsgálatot követően.
Fia, Cobie ezután 2022. július 18-án született 3,7 kg-mal, de oxigénhiány miatt újraélesztésre szorult. Úgy vélik, hogy méhlepényleválást szenvedett – ez egy súlyos állapot, amelyben a méhlepény elkezd leválni a méh faláról, ami befolyásolja az oxigénellátást.
Nem végezték el időben a császármetszést: A kisfiú agyi bénulásban szenved
A most hároméves Cobie agyi bénulásban szenved, ami miatt nem tud járni vagy beszélni, és éjjel-nappali ellátásra szorul. Szívszorító megpróbáltatásaira visszaemlékezve Shanine azt mondta: „A vajúdás alatt tudtam, hogy valami nincs rendben. Féltem, és nem éreztem, hogy meghallgatnak vagy megnyugtatnak – csak azt akartam, hogy valaki komolyan vegye az aggodalmaimat.
Amikor Cobie megszületett, nem sírt, és én rettegtem. Nem tudtam, mi történik.
Csak annyit tudtam mondani újra és újra, hogy »Ne hagyják, hogy meghaljon a babám!«”
Cobie élete első 84 napját kórházban töltötte, majd később újra felvették, és tíz hónapos koráig fekvőbeteg maradt. Shanine hozzátette: „A következő hónapok könyörtelenek voltak. Érzelmileg kimerítőek. Cobie első évének nagy részét kórházban töltötte, és a családunk ez idő alatt szétszakadt. Most azzal a valósággal kell élnünk, hogy mi történhet a szülészeti ellátás hiányosságai után. Cobie nem tudja megtartani a fejét, nem tud nyelni, szondán keresztül táplálják, rohamai voltak, és állandó ellátásra szorul. Régebben azt mondtam, hogy bárcsak az egyik gyermekem örökre baba maradhatna, de nem erre gondoltam.
Nem ezt akartam. Nem ezt az életet reméltem a fiamnak.
Shanine, akinek több gyermeke is van, a nyolcéves Beau és az ötéves Arlo, Irwin Mitchellt, az orvosi műhibákkal foglalkozó ügyvédet bízta meg Cobie ellátásának kivizsgálásával.
Azt találták, hogy délután 1 óra körül további aggodalmak merültek fel Cobie szívverésével kapcsolatban, a személyzetnek 13:05-kor újabb szülészeti vizsgálatot kellett volna kérnie. Ezt azonban csak délután 1:35-kor kérték. A Surrey and Sussex Healthcare NHS Trust, amely az East Surrey Kórházat működteti, elismerte a kötelességszegést. A Trust jelenleg Shanine-nal dolgozik azon, hogy megállapodást kössön Cobie élethosszig tartó szükségleteinek finanszírozására.
„Mindennek ellenére, amin keresztülmentünk, áldott vagyok, hogy Cobie a fiam. Azonban hihetetlenül nehéz nem arra gondolni, hogy amikor Cobie-nak a legnagyobb segítségre lett volna szüksége, csúnyán cserbenhagyták azok, akiknek gondoskodniuk kellett volna róla.” - mondta a The Sun-nak a megtört édesanya.
