Új munkára javasolták Marco Rossit, várják a bejelentést

Marco Rossi távozása a magyar válogatott éléről jelenleg egyáltalán nem téma, Fabio Capello viszont alkalmasnak találná a 61 éves szakembert olasz szövetségi kapitánynak. Mint ismert, miután Olaszország nem jutott ki a 2026-os világbajnokságra, ezért a szövetség elnöke lemondott és Gennaro Gattuso is távozott a nemzeti csapat kispadjáról.

Marco Rossi jó esélyekkel indulna az olasz szövetségi kapitány posztra Fabio Capello szerint Fotó: Gualter Fatia

Marco Rossi alkalmas olasz szövetségi kapitánynak?

Rossi nagyon jó edző, ismerem őt. Nyolc évvel ezelőtt Budapesten találkoztam vele, és nagyon örültem, hogy megismerhettem. Jó szakember, és jó esélyekkel indulna

– nyilatkozta az Arena4-nek Fabio Capello arra a kérdésre, hogy Marco Rossi valaha esélyes lehet-e az olasz válogatott élére.

A legendás olasz szakvezető – aki a Real Madridot, a Juventust, az AC Milant, az angol és az orosz válogatottat is irányította – hozzátette, jelenleg viszont még az olasz szövetség új elnökének a bejelentését várják.

Marco Rossi szerződése 2030-ig érvényes az MLSZ-szel, hazájában eddig csak alacsonyabb osztályú csapatoknál volt edző, mielőtt 2012-ben Honvédhoz került. Kispesten bajnoki címet nyert, a 2018 óta irányított magyar válogatottal pedig két Európa-bajnokságon is szerepelt, ezeket az eredményeit Olaszországban is elismerték. Bár a magyar csapat tavaly nem érte el a világbajnoki pótselejtezőket, a hazai szövetség elnöksége megerősítette tisztségében Marco Rossit – akitől viszont eredményesebb futballt várnak.