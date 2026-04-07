Marco Rossi őszinte vallomása - Nem lát sok esélyt a hazatérésre
Olaszország szövetségi kapitányt keres a fociválogatott mellé. Marco Rossi kerek-perec megmondta a véleményét az ügyben.
Sorozatban harmadszor maradt le Olaszország a labdarúgó-világbajnokságról. A négyszeres vb-aranyérmes hiába nyert 2021-ben Eb-t, a világbajnoki pótselejtezőkkel nincs szerencséje. Sorrendben Svédország, Észak-Macedónia, majd Bosznia ellen maradt alul. A legfrisseb kudarc után Gennaro Gattuso szövetségi kapitány elköszönt. A jelenlegi helyzetről beszélt hazájában a magyarok kapitánya, Marco Rossi, aki kitért egy esetleges olaszországi szerepvállalására is.
Rossi egy rádióműsorban vázolta a helyzetet. Elmondta, ő már nem fiatal, sosem dolgozott az olasz élvonalban, ez pedig döntő lehet az ő jövőjével kapcsolatban.
Az évek során több ajánlatot is kaptam, még a Premier League-ből is, de Olaszországból egyszer sem. Ezt megértem: inkább fiatal edzőkben gondolkodnak, én már nem tartozom közéjük, a tapasztaltabbaknál pedig elvárás a Serie A-s múlt, amivel nem rendelkezem. Ha egy vezető helyébe képzelem magam, Marco Rossi szerződtetése kockázatos döntés lenne, hacsak nem ismernek személyesen. Így jelenleg nem látok nagy esélyt arra, hogy Olaszországban dolgozzak a jövőben
– mondta arra a kérdésre Rossi, hogy lehetne akár ő is az olaszok kapitánya.
A magyar válogatottat 2018 óta irányító szakember az olaszok problémáiról is beszélt.
"A Serie A egy topbajnokság, véleményem szerint a Premier League mögött a második vagy harmadik helyen áll. Éppen ezért nehéz megérteni, hogy azok a játékosok, akik élklubokban szerepelnek – akár Olaszországban, akár külföldön –, miért küszködnek ennyire a válogatottban. Voltak balszerencsés pótselejtezők is, ugyanakkor egy olyan válogatottnak, mint az olasz, nem lenne szabad idáig eljutnia: közvetlenül kellene kvalifikálnia magát"
– idézi Rossit a Csakfoci.
Fájó emlékről beszélt Marco Rossi
A szakember természetesen kitért arra is, hogy az olaszokhoz hasonlóan sajnos Magyarország sem lesz ott a nyári világbajnokságon. Rossi úgy gondolja, a selejtezők során nem volt szerencsénk.
Magyarországon a stábommal novemberig kiváló munkát végeztünk. Sajnos néhány másodpercen múlt, hogy nem jutottunk pótselejtezőbe, pedig ez reális cél volt. A csoportban egyértelműen a második legjobb csapat voltunk Portugália mögött. Végül a saját hibáink miatt maradtunk le.
Top hírek
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre