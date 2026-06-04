RETRO RÁDIÓ

Zokogásban tört ki Szuperák Barbara: Jolly olyat tett vele, amit egy életre megemleget

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Metropol

Sokan azt hitték, hogy a sztárpár csak egy átlagos luxusnyaralásra utazott Ibizára, ám a háttérben egy kerek három éve tartó megszállottság állt. Szuperák Barbara végül a könnyeivel küszködve vallotta be a követőinek, hogy Jolly olyat tett a születésnapján, amit soha életében nem fog elfelejteni.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.04. 18:00
Jolly Szuperák Barbi ibiza születésnap meglepetés

Néha elég egyetlen jól eltalált dallam, egy random videó az Instagramon, és az ember élete gyökeresen megváltozik – vagy legalábbis kap egy olyan célt, ami éveken át nem ereszti. Szuperák Barbara pontosan ebbe a csapdába esett bele, amikor évekkel ezelőtt szembejött vele egy felvétel a spanyol buliszigetről. Nem a luxus, nem a tengerpart és még csak nem is a kötelező sztár-kiruccanás vágya hajtotta Ibizára, hanem egyetlen konkrét dal, ami valósággal az agyába égett. Jolly (Tarcsi Zoltán) pedig – mint aki pontosan tudja, hogyan kell egy ilyen kaliberű zenei megszállottságot kezelni – a legstílusosabb módon, egy születésnapi bombameglepetéssel tette fel a pontot az i-re.

Jolly valóra váltotta párja legnagyobb álmát.
Jolly Szuperák Barbit egy különleges meglepetéssel köszöntötte fel (Fotó: TV2)

Jolly Ibizára vitte szerelmét

„De számomra ez nem csak egy buli volt... Soha nem voltam egy rajongó típus, viszont kb. 3 éve hallottam egy zenét egy videóban, amely itt készült Ibizán...” – kezdte a nem mindennapi történetet Szuperák Barbara. A Dimitri Vegas & Like Mike dal annyira betalált nála, hogy onnantól kezdve nem volt megállás: a mindennapjai részévé vált, és egyre erősebb lett benne az elhatározás, hogy ezt a klubhimnuszt élőben is meg kell tapasztalnia: „Annyira beragadt nálam, hogy folyamatosan azt hallgattam, és eldöntöttem, ha törik, ha szakad, én ezt szeretném élőben meghallgatni és átélni az egész feelinget” – emlékezett vissza a kezdeti eksztázisra.

Szuperák Barbara szóhoz sem jutott az eksztázistól.
Szuperák Barbara születésnapja elképesztően telt (Fotó: Instagram)

Így teljesüljön minden álom

Ahhoz azonban, hogy az álom valósággá váljon, Jollynak is partnernek kellett lennie a dologban: „A drágámat már szétszedtem, hogy jöjjünk már el valamikor. Amikor 3 év után a születésnapomra meglepett egy jeggyel Ibizára...” – mesélte a mulató sztár szerelme, aki alig hitte el, hogy a kitartó győzködés végül beérett. A spanyol éjszakában aztán minden a helyére került, és az a bizonyos dallam pontosan úgy szólalt meg, ahogy azt éveken át ő elképzelte: „Ma pedig eljött a nap, hogy élőben hallgassam az én kedvenc dalocskámat. Nem túlzás azt mondani, hogy életem egyik legnagyobb buliján vagyok túl” – zárta a beszámolót. Jolly ezzel idén igazán magasra tette a lécet a születésnapi ajándékok terén.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu