A mélybe vetette magát Jolly barátnője

A hazai sztárvilág egyik legnépszerűbb párja, Jolly és szerelme, Szuperák Barbi ismét bebizonyították, hogy az életük minden, csak nem unalmas. A mulatós énekesnő a hétvégén a mikrofont valami sokkal izgalmasabbra cserélte. Szembenézett az egyik legnagyobb félelmével, és kipróbálta a siklóernyőzést.

Jolly igazi hátország Szuperák Barbi számára (Fotó: TV2)

Az Instagram-oldalán megosztott rövid, de sokatmondó bejegyzése szerint Jolly barátnője nem hirtelen felindulásból döntött az extrém kaland mellett. Ez a vágy már régóta élt benne, fel is jegyezte a bakancslistájára, és csak a megfelelő pillanatra várt... Nos, eljött hát az a perc, amikor a körülmények és a belső elhatározás is találkoztak. Ez egy óriási döntés lehetett, hiszen az ilyesfajta extrém sportok nem valók mindenkinek. Kell hozzá egy nagy adag bátorság, és persze kalandvágy is.

Hatalmas élmény volt. Egy újabb pipa a bakancslistámon

– írta Barbi a közösségi oldalán.

Jolly mindenben támogatja a barátnőjét (Fotó: Instagram)

Jolly inkább a szilárd talajt választotta

Szuperák Barbara párja ezúttal sem engedte el a fiatal szépség kezét. Igazi úriemberként elkísérte barátnőjét a különleges programra. Amíg kedvese az adrenalinfröccsöt élvezte a magasban, ő megvárta odalent, a biztos talajon.

Ázsia után már semmi sem akadály

Nem ez az első eset, hogy Szuperák Barbi megmutatja, a csillogás mögött egy kőkemény túlélő lakozik. Mind emlékezünk még rá, amikor Jolly oldalán az Ázsia Expressz embert próbáló útvesztőiben küzdöttek az elemekkel, a hőséggel és az ismeretlennel. Az énekesnő már akkor is bizonyított, nem olyan fából faragták, aki megijed a kihívásoktól. Emlékezzünk csak vissza, amikor a semmi közepén próbáltak fuvart szerezni, majd zötykölődtek egy éppen széteső teherautó platóján. Míg sokan már az első napon feladták volna, Barbi akkor is ment előre, ha éppen a könnyeivel küszködött a fáradtságtól.

Nos, Barbi arcán a siklóernyős videó alatt ugyanaz a győzedelmes mosoly látszik, mint amikor egy nehéz ázsiai szakasz után befutottak a célba. Úgy tűnik, számára az adrenalin az éltetőerő, és Jolly a tökéletes társ ehhez, aki – ha kell – a világ végére is elkíséri szerelmét.