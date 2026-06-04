Riasztották a mentőhelikoptert: durva baleset történt Magyarországon
Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. A baleset helyszínére mentőhelikopter is érkezett.
Ismét ki kellett vonulniuk a tűzoltóknak, miután két személykocsi és egy motorkerékpár karambolozott a 6511-es úton, Tab határában. A 8-9-es kilométer között történt balesetnél a helyi önkormányzati tűzoltók avatkoznak be.
Karambol Tab határában, mentőhelikopter érkezett a baleset helyszínére
A motoron ketten utaztak, az egyik kocsiban csak a sofőr ült, a másiknak szintén két utasa volt. Az utat teljes szélességében lezárták, a helyszínre mentőhelikopter érkezett - írja a katasztrófavédelem.
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