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Riasztották a mentőhelikoptert: durva baleset történt Magyarországon

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Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. A baleset helyszínére mentőhelikopter is érkezett.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.04. 17:22
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Ismét ki kellett vonulniuk a tűzoltóknak, miután két személykocsi és egy motorkerékpár karambolozott a 6511-es úton, Tab határában. A 8-9-es kilométer között történt balesetnél a helyi önkormányzati tűzoltók avatkoznak be.

mentőhelikopter
Riasztották a mentőhelikoptert: durva, ami történt Fotó: Képünk illusztráció: pexels.com

Karambol Tab határában, mentőhelikopter érkezett a baleset helyszínére

A motoron ketten utaztak, az egyik kocsiban csak a sofőr ült, a másiknak szintén két utasa volt. Az utat teljes szélességében lezárták, a helyszínre mentőhelikopter érkezett - írja a katasztrófavédelem.

 

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