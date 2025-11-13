RETRO RÁDIÓ

Karnyújtásnyira a pótselejtező, Varga fejese döntött az örmények ellen

A magyar labdarúgó-válogatott csütörtökön Jerevánba látogatott a világbajnoki-selejtezősorozat utolsó előtti fordulójában. Marco Rossi együttese sikerrel abszolválta az örmény-magyar mérkőzést, és karnyújtásnyira került a pótselejtezőtől.

Marco Rossi csapata a világbajnoki pótselejtezőt érő csoportmásodik helyről várta a örmény-magyar találkozót, ahol a sérült Tóth Balázst leszámítva ugyanazt a 11 játékost küldte pályára a szövetségi kapitány, mint legutóbb Portugáliában. Varga Barnabás fejesgólja után sokáig úgy tűnt, hogy akár nagyobb arányú magyar győzelem is születhet, ám az utolsó percekben még a döntetlenért is izgulni kellett.

Varga Barnabás döntötte el az örmény-magyar vb-selejtezőt
Varga Barnabás döntötte el az örmény-magyar vb-selejtezőt Fotó: MTI

Marco Rossi gárdája, akárcsak a felek budapesti mérkőzésén, Jerevánban is jelentős mezőnyfölényben kezdett, és ezt ezúttal még a félidő előtt sikerült gólra váltani: Szoboszlai Dominik balról, az oldalvonal mellől ívelt középre, labdája tökéletesen megtalálta Varga Barnabás fejét, aki 10 méterről a kapuba bólintott. A Ferencváros csatára negyedik találatát jegyezte a selejtezősorozatban, ezzel ő az egyetlen a magyar csapatból, aki egynél többször talált a hálóba. Schäfer András még a félidő előtt megduplázhatta volna az előnyt, viszont az Union Berlin játékosa nem tudta gólra váltani Nego passzát.

Egygólos magyar siker született az örmény-magyar meccsen

A második játékrészben Szoboszlai folytathatta volna a gólgyártást a 62. percben, viszont az örmények védője hatalmasat tisztázott Sallai centerezése után, és biztos góltól mentette meg a hazaiakat. A 81. percben Tóth Alex eladott labdája után érkezett az hazaiak legnagyobb helyzete, de az örmény támadó 11 méterről kihagyta a ziccerét. Az utolsó másodpercekben is változhatott volna az eredmény, de Elojan borzasztóan találta el a labdát, maradt az 1-0-as magyar siker.

A magyar válogatott ezzel hatalmas lépést tett a pótselejtezőt érő második hely megszerzése felé, ugyanis ha Portugália hozza a papírformát, és legyőzi Írországot a négyes csoport másik mérkőzésén, akkor matematikailag is biztosság válik Magyarország továbbjutása. Minden más eredmény esetén a vasárnapi záró forduló dönt.

F csoport állása:

1. Portugália 10 pont/4 meccs

2. Magyarország 8 pont/5 meccs

3. Írország 4 pont/4 meccs

4. Örményország 3 pont/5 meccs

Vb-lázban ég a világ!

