Marco Rossinak döntenie kellet, rájuk nem számít az örmények ellen
Marco Rossi kihirdette, mely játékosokra nem számít a csütörtöki vb-selejtezőn. A örmény-magyar találkozóra készülve három futballista esett ki a nemzeti válogatott keretéből.
A magyar válogatott kedvező pozícióból várja a selejtezősorozat utolsó két mérkőzését: csütörtökön 18 órától (Tv: M4 Sport) Jerevánban lép pályára a mai örmény-magyar világbajnoki selejtezőn, vasárnap pedig a Puskás Arénában fogadja Írországot (15:00, Tv: M4 Sport). A csapat öt ponttal áll a pótselejtezőt érő második helyen, vagyis saját kezében a sorsa – sőt, akár már csütörtökön kiharcolhatja a rájátszásba jutást. Most pedig Marco Rossi döntött, ki az a három játékos, aki kikerült a válogatott keretéből.
Örmény-magyar: rájuk nem számít Marco Rossi
Az UEFA hivatalos meccskeretéből kiderült, hogy három játékos került ki a 23 fős utazó csapatból. A debreceni Bárány Donát kisebb sérüléssel érkezett az edzőtáborba, és bár mindent megtettek a felépüléséért, végül nem tudta vállalni a játékot. Ugyanez lett a sorsa a Ferencváros középpályásának, Ötvös Bencének, valamint a török Rizespor védőjének, Mocsi Attilának is.
A kihagyott futballisták közül Ötvös Bence számított eddig stabilabb kerettagnak: Írország-Magyarország meccsen 35 percet kapott, míg a portugálok elleni hazai mérkőzésen fél órát töltött a pályán. Mocsi Attila az írországi találkozón 23 minutum jutott, míg Bárány Donát még újoncként egyáltalán nem szerepelt a válogatottban, így számára ez továbbra is várat magára - írta az m4sport.hu.
F-csoport állása
1. Portugália 10 pont
2. Magyarország 5 pont
3. Írország 4 pont
4. Örményország 3 pont
Vb-lázban ég a világ!
Zajlanak a labdarúgó-világbajnokság selejtezői, és közeledik minden idők legnagyobb tornája. Először 48 válogatott lép majd pályára azon a világbajnokságon, amelynek az Amerikai Egyesült Államok, Mexikó és Kanada ad otthont. A selejtezők minden fordulója tele van izgalommal, drámával és meglepetésekkel – hiszen a vb mindig több, mint egy torna: ez maga a futballünnep! A TippmixPRO-n pedig még izgalmasabbak a selejtezők – tippelj, és éld át a világbajnoki hangulatot!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre