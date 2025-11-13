RETRO RÁDIÓ

Marco Rossinak döntenie kellet, rájuk nem számít az örmények ellen

Marco Rossi kihirdette, mely játékosokra nem számít a csütörtöki vb-selejtezőn. A örmény-magyar találkozóra készülve három futballista esett ki a nemzeti válogatott keretéből.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.13. 11:35
Marco Rossi keret magyar válogatott

A magyar válogatott kedvező pozícióból várja a selejtezősorozat utolsó két mérkőzését: csütörtökön 18 órától (Tv: M4 Sport) Jerevánban lép pályára a mai örmény-magyar világbajnoki selejtezőn, vasárnap pedig a Puskás Arénában fogadja Írországot (15:00, Tv: M4 Sport). A csapat öt ponttal áll a pótselejtezőt érő második helyen, vagyis saját kezében a sorsa – sőt, akár már csütörtökön kiharcolhatja a rájátszásba jutást. Most pedig Marco Rossi döntött, ki az a három játékos, aki kikerült a válogatott keretéből. 

Marco Rossi kihirdette azt a 23 főt, aki ma pályára léphet az örmény-magyar meccsen
Örmény-magyar: rájuk nem számít Marco Rossi

Az UEFA hivatalos meccskeretéből kiderült, hogy három játékos került ki a 23 fős utazó csapatból. A debreceni Bárány Donát kisebb sérüléssel érkezett az edzőtáborba, és bár mindent megtettek a felépüléséért, végül nem tudta vállalni a játékot. Ugyanez lett a sorsa a Ferencváros középpályásának, Ötvös Bencének, valamint a török Rizespor védőjének, Mocsi Attilának is.

A kihagyott futballisták közül Ötvös Bence számított eddig stabilabb kerettagnak: Írország-Magyarország meccsen 35 percet kapott, míg a portugálok elleni hazai mérkőzésen fél órát töltött a pályán. Mocsi Attila az írországi találkozón 23 minutum jutott, míg Bárány Donát még újoncként egyáltalán nem szerepelt a válogatottban, így számára ez továbbra is várat magára - írta az m4sport.hu.

F-csoport állása

1. Portugália 10 pont

2. Magyarország 5 pont

3. Írország 4 pont

4. Örményország 3 pont

Vb-lázban ég a világ!

