Rossz hír, Marco Rossi aggódhat a gólvágó miatt

A magyar válogatott vasárnap (15:00, tv: M4 Sport) a Puskás Arénában játssza a világbajnoki selejtezősorozat utolsó mérkőzését Írország ellen, és egészen mostanáig úgy tűnt, Marco Rossi valamivel nyugodtabban tervezhet. Az írek legjobb formában lévő támadója, Evan Ferguson bokasérülést szenvedett, ezért biztosan kihagyja a portugálok elleni, csütörtöki sorsdöntő találkozót. A helyzet azonban váratlan fordulatot vett: az ír stáb már a vasárnapi magyar–ír meccsre tervezi a visszatérését, és komoly esély mutatkozik rá, hogy a budapesti mérkőzésen mégis bevethető lesz a fiatal csatár. Vagyis Rossi aggódhat a gólvágó miatt.

Evan Ferguson felépülhet a sérüléséből és ott lehet a magyar–ír meccsen (Fotó: David Fitzgerald)

Magyar–ír: Ferguson játszhat a magyarok ellen

Evan Ferguson az AS Roma színeiben sérült meg a Parma elleni bajnokin, amikor egy rossz lépés következtében meghúzódott a bokaszalagja. A diagnózis elsőre rosszul hangzott, mégis Heimir Hallgrímsson szövetségi kapitány azonnal beválogatta a keretbe, mert nem akarta idő előtt kizárni a lehetőséget, hogy a Magyarország–Írország mérkőzésen már bevethető legyen.

John O’Shea a szigetországiak másodedzője hétfőn, az edzés után megerősítette: a csatár állapota napról napra javul – írta a Magyar Nemzet.

Várjunk és meglátjuk. A portugálok elleni meccs még túl korai lenne, de vasárnapra akár teljesen felépülhet

– mondta O’Shea.

Az idő szűk, de minden esély megvan rá, hogy vállalni tudja a játékot.

A portugálok elleni találkozón így Johnny Kenny, a Celtic jó formában lévő támadója léphet pályára, aki klubjában az utóbbi hetekben négy gólt is szerzett. A budapesti selejtezőre azonban már visszatérhet a gólvágó, aki az írek egyik legveszélyesebb fegyvere lehet. Elég csak felidézni az októberi, 2-2-re végződő Írország–Magyarország vb-selejtezőt, hiszen azon a mérkőzésen Ferguson is betalált a magyar kapuba.

Squad Update | @CelticFC striker Johnny Kenny & @HibernianFC midfielder Jamie McGrath called into the squad for the Portugal & Hungary fixtures 🇮🇪



Evan Ferguson has been ruled out of the Portugal match but will continue his rehab at Roma in the hope of being fit for the Hungary… pic.twitter.com/88VVpGxjxJ — Ireland Football ⚽️🇮🇪 (@IrelandFootball) November 10, 2025

A magyar válogatott november 13-án (18:00) Örményországban lép pályára, majd három nappal később, november 16-án (15:00) Írország ellen idehaza zárjuk a vb-selejtezőket. Amennyiben a magyarok az utolsó előtti játéknapon nyernek az örményeknél, miközben Írország otthon kikap Portugáliától, biztossá válik, hogy megvan a csoportban a világbajnoki pótselejtezőt érő második hely. Minden más esetben a Puskás Arénában Írország ellen dől el a sorsunk.

F csoport állása 1. Portugália 10 pont

2. Magyarország 5 pont

3. Írország 4 pont

4. Örményország 3 pont