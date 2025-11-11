Rossz hír, Marco Rossi aggódhat a gólvágó miatt
Ami néhány napja még kizártnak tűnt, most valós forgatókönyv: az írek legjobb csatára akár már vasárnap visszatérhet. A magyar–ír vb-selejtező előtt egyre több jel utal arra, hogy Evan Ferguson játékra alkalmas állapotban érkezhet Budapestre.
A magyar válogatott vasárnap (15:00, tv: M4 Sport) a Puskás Arénában játssza a világbajnoki selejtezősorozat utolsó mérkőzését Írország ellen, és egészen mostanáig úgy tűnt, Marco Rossi valamivel nyugodtabban tervezhet. Az írek legjobb formában lévő támadója, Evan Ferguson bokasérülést szenvedett, ezért biztosan kihagyja a portugálok elleni, csütörtöki sorsdöntő találkozót. A helyzet azonban váratlan fordulatot vett: az ír stáb már a vasárnapi magyar–ír meccsre tervezi a visszatérését, és komoly esély mutatkozik rá, hogy a budapesti mérkőzésen mégis bevethető lesz a fiatal csatár. Vagyis Rossi aggódhat a gólvágó miatt.
Magyar–ír: Ferguson játszhat a magyarok ellen
Evan Ferguson az AS Roma színeiben sérült meg a Parma elleni bajnokin, amikor egy rossz lépés következtében meghúzódott a bokaszalagja. A diagnózis elsőre rosszul hangzott, mégis Heimir Hallgrímsson szövetségi kapitány azonnal beválogatta a keretbe, mert nem akarta idő előtt kizárni a lehetőséget, hogy a Magyarország–Írország mérkőzésen már bevethető legyen.
John O’Shea a szigetországiak másodedzője hétfőn, az edzés után megerősítette: a csatár állapota napról napra javul – írta a Magyar Nemzet.
Várjunk és meglátjuk. A portugálok elleni meccs még túl korai lenne, de vasárnapra akár teljesen felépülhet
– mondta O’Shea.
Az idő szűk, de minden esély megvan rá, hogy vállalni tudja a játékot.
A portugálok elleni találkozón így Johnny Kenny, a Celtic jó formában lévő támadója léphet pályára, aki klubjában az utóbbi hetekben négy gólt is szerzett. A budapesti selejtezőre azonban már visszatérhet a gólvágó, aki az írek egyik legveszélyesebb fegyvere lehet. Elég csak felidézni az októberi, 2-2-re végződő Írország–Magyarország vb-selejtezőt, hiszen azon a mérkőzésen Ferguson is betalált a magyar kapuba.
A magyar válogatott november 13-án (18:00) Örményországban lép pályára, majd három nappal később, november 16-án (15:00) Írország ellen idehaza zárjuk a vb-selejtezőket. Amennyiben a magyarok az utolsó előtti játéknapon nyernek az örményeknél, miközben Írország otthon kikap Portugáliától, biztossá válik, hogy megvan a csoportban a világbajnoki pótselejtezőt érő második hely. Minden más esetben a Puskás Arénában Írország ellen dől el a sorsunk.
F csoport állása
1. Portugália 10 pont
2. Magyarország 5 pont
3. Írország 4 pont
4. Örményország 3 pont
Vb-lázban ég a világ!
