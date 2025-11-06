RETRO RÁDIÓ

Itt a bejelentés, Tóth Balázs után újabb focista hagyja ki a válogatott meccset

Írország keretet hirdetett a novemberi világbajnoki selejtezőkre. November 16-án, a Magyarország–Írország-meccsen biztosan nem lép pályára Sammie Szmodics.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.06. 12:40
Módosítva: 2025.11.06. 14:51
Magyarország keret Puskás Arénában Írország

Kihirdette keretét a magyar válogatott elleni november 16-i idegenbeli és a Portugália elleni november 13-i hazai világbajnoki selejtező mérkőzésekre az ír labdarúgó-válogatottat vezető Heimir Hallgrímsson. A névsorból kiderül, az írek magyar származású csatára, Sammie Szmodics biztosan nem lép pályára a Puskás Arénában a Magyarország–Írország-találkozón.

Szmodics és Szoboszlai nem csaphatnak össze a Magyarország-Írország meccsen
Szmodics és Szoboszlai nem csaphatnak össze a Magyarország–Írország meccsen Fotó: Tim Clayton

Az Ipswich játékosa sérülés miatt hagyta ki csapata utolsó két meccsét. A támadó neve korábban szóba került a magyar válogatott kapcsán is, de ő kinyilvánította, csakis az íreket akarja erősíteni.

Magyarország–Írország: egy hiányzónk nekünk is van

A nemzeti csapat kapusa, Tóth Balázs megsérült, műtét vár rá, így ő is kihagyja a gárda novemberi meccseit. Marco Rossi szövetségi kapitány Demjén Patrikot hívta be a helyére. A magyar nemzeti együttes november 13-án Örményországban játszik, majd a csoportkör utolsó meccsén november 16-án Írországot fogadja. 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu