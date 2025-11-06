Itt a bejelentés, Tóth Balázs után újabb focista hagyja ki a válogatott meccset

Kihirdette keretét a magyar válogatott elleni november 16-i idegenbeli és a Portugália elleni november 13-i hazai világbajnoki selejtező mérkőzésekre az ír labdarúgó-válogatottat vezető Heimir Hallgrímsson. A névsorból kiderül, az írek magyar származású csatára, Sammie Szmodics biztosan nem lép pályára a Puskás Arénában a Magyarország–Írország-találkozón.

Szmodics és Szoboszlai nem csaphatnak össze a Magyarország–Írország meccsen Fotó: Tim Clayton

Az Ipswich játékosa sérülés miatt hagyta ki csapata utolsó két meccsét. A támadó neve korábban szóba került a magyar válogatott kapcsán is, de ő kinyilvánította, csakis az íreket akarja erősíteni.

Your Ireland squad for the final two FIFA World Cup 26 Qualifiers 🙌



New York City FC’s Kevin O’Toole recieves a first Ireland call-up with Mark Sykes & Andrew Moran both returning to the set up 🤝



Thu 13 Nov | 🇮🇪🇵🇹

Sun 16 Nov | 🇭🇺🇮🇪 pic.twitter.com/3XxYzA5aaF — Ireland Football ⚽️🇮🇪 (@IrelandFootball) November 6, 2025

Magyarország–Írország: egy hiányzónk nekünk is van

A nemzeti csapat kapusa, Tóth Balázs megsérült, műtét vár rá, így ő is kihagyja a gárda novemberi meccseit. Marco Rossi szövetségi kapitány Demjén Patrikot hívta be a helyére. A magyar nemzeti együttes november 13-án Örményországban játszik, majd a csoportkör utolsó meccsén november 16-án Írországot fogadja.