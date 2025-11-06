Itt a bejelentés, Tóth Balázs után újabb focista hagyja ki a válogatott meccset
Írország keretet hirdetett a novemberi világbajnoki selejtezőkre. November 16-án, a Magyarország–Írország-meccsen biztosan nem lép pályára Sammie Szmodics.
Kihirdette keretét a magyar válogatott elleni november 16-i idegenbeli és a Portugália elleni november 13-i hazai világbajnoki selejtező mérkőzésekre az ír labdarúgó-válogatottat vezető Heimir Hallgrímsson. A névsorból kiderül, az írek magyar származású csatára, Sammie Szmodics biztosan nem lép pályára a Puskás Arénában a Magyarország–Írország-találkozón.
Az Ipswich játékosa sérülés miatt hagyta ki csapata utolsó két meccsét. A támadó neve korábban szóba került a magyar válogatott kapcsán is, de ő kinyilvánította, csakis az íreket akarja erősíteni.
Magyarország–Írország: egy hiányzónk nekünk is van
A nemzeti csapat kapusa, Tóth Balázs megsérült, műtét vár rá, így ő is kihagyja a gárda novemberi meccseit. Marco Rossi szövetségi kapitány Demjén Patrikot hívta be a helyére. A magyar nemzeti együttes november 13-án Örményországban játszik, majd a csoportkör utolsó meccsén november 16-án Írországot fogadja.
