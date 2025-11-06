Ilyen nincs! Rossz hírt kapott Angliából Marco Rossi

A keddi kerethirdetésen még szerencsés helyzetről beszélt Marco Rossi, ami a válogatott kapuskérdését illeti, órákkal később viszont rossz hírt kapott a szövetségi kapitány. Hiába választott már Dibusz Dénes és Tóth Balázs között, a történtek felboríthatják a tervét.

Hiába választott már kapust Marco Rossi szövetségi kapitány, rossz hírt kapott Tóth Balázsról (Fotó: Stephen White - CameraSport)

Dénes és Balázs is kiváló formában vannak, ez szerencsés helyzet. Bevallom, én már választottam. Most még nem mondom el, melyiküket, de tudom, hogy ki fog védeni jövő csütörtökön Örményországban

– fogalmazott a kerethirdetéskor Marco Rossi szövetségi kapitány. Pár órával később azonban a Blackburn Rovers kapusát, Tóth Balázst le kellett cserélni a Bristol City otthonában 1-0-ra megnyert mérkőzés hajrájában. Sőt, csütörtökön jött a rossz hír: a hálóőr sérülés miatt kidőlt.

A klub honlapján Valerien Ismael vezetőedző elmondta:

továbbra is várják a vizsgálatok eredményét a magyar kapus sérülésével kapcsolatban, de az biztos, hogy szombaton nem léphet pályára a Derby County otthonában.

Tóth Balázsra térdműtét vár

A legfrissebb hírek alapján térdműtét vár Tóth Balázsra, így legalább egy hónapig nem játszhat a magyar labdarúgó-válogatottban, illetve angol másodosztályú klubjában.

Balázs térdében megsérült a porc, így műtétre van szükség, amelyre minden bizonnyal még a héten sor kerül. Ha minden rendben lesz, egy hónap múlva ismét játszhat, így azonban sajnos a jövő heti, Örményország és Írország elleni világbajnoki selejtezőket biztosan ki kell hagynia

– mondta a 28 éves kapust képviselő Zombori Zalán, a World in Motion menedzseriroda munkatársa a Nemzeti Sportnak.