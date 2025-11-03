RETRO RÁDIÓ

Fél Anglia róla beszél, a hétvége hőse lett a magyar válogatott focista

Társai megtapsolták, edzője átölelte az angol másodosztályú Blackburn kapusát. Tóth Balázs szenzációs védésén ámul mindenki.

Szerző: (s)
Létrehozva: 2025.11.03. 14:15
Blackburn Rovers FC kapus Tóth Balázs

Nem csak Szoboszlai Dominik liverpooli teljesítménye kedves a magyar szurkolóknak Angliából. Válogatott kapusunk, Tóth Balázs is hős lett, neki köszönhető ugyanis, hogy az angol második vonal 13. fordulójában a Blackburn Rovers idegenben 2-0-ra nyert a Leicester City ellen. Az internetet már bejárta az a mozdulat, amely a hétvége egyik legnagyobb védése volt.

Tóth Balázs a Blackburn egyik legjobbja
Tóth Balázs a Blackburn egyik legjobbja Fotó: Stephen White - CameraSport

A magyar válogatott kapusa elújságolta a Metropolnak, hogy csapattársai is elismerően beszéltek róla.

A meccs után az öltözőben a fiúk állva megtapsoltak az öltözőben, francia edzőnk, Valérien Ismael pedig a hármas sípszót követően már a gyepen megölelt. Sok gyakorlás, reflex, ütemérzék eredménye az, hogy a 37. percben Stephy Mavididi öt méterről leadott lövését jobb lábbal mentettem. Sejtettem, hogy oda tart a labda, a többi már szerencse dolga volt

- emlékezett az esetre Tóth, aki októberben a hónap játékosa lett Blackburnben.

Tóth Balázs szenzációs védése:

Arra a kérdésre, most jobban ismerik-e a nevét Angliában, mint Szoboszlai Dominikét, megjegyezte, erről szó sincs, hiszen az FC Liverpool ászáról minimum heti egy dicsérő cikk olvasható

Angol futballhajsza: még telefonálásra sincs ideje

Tóth lapunknak elmondta, jelenleg arra sincs ideje, hogy telefonon tartsa a kapcsolatot az Angliában focizó válogatott csapattársakkal.

„Egy rosszabb szériánk után nyertünk két bajnokit, három naponta hol itt, hol ott játszunk, utazgatunk, ezért még telefonon sem tartjuk a kapcsolatot egymással.”

Más lesz a helyzet majd november 13-ikán, amikor Jerevánban Tóth és Szoboszlai együtt játssza futballválogatottunk ötödik vb-selejtezőjét. 

Erre természetesen sokat gondolok, hiszen viharos örmény rohamok várnak ránk. Az lenne az ideális, ha elhoznánk a három pontot, és ugyanazon a napon Portugália idegenben legyőzné az íreket. Ez esetben biztosan a miénk lenne a második hely a selejtező-csoportban, nyugodtan várhatnánk Budapestre Írországot, azaz biztosítanánk a pótselejtező jogát

- mondta Tóth, aki szerint arról még korai beszélni, ki ellen játszhatná Magyarország a világbajnoki pótselejtezőt.

A Blackburn Rovers a huszonnégyes mezőnyben jelenleg a 19. helyen tanyázik az angol másodosztályban.

 

