Újhold a Bikában: óriási változásokat hozhat a csillagjegyek számára ez a hétvége
Péntektől a Bika Újhold energiáinak köszönhetően szerencsés folyamatok indulnak el. A napi horoszkóp szerint minden csillagjegy bővelkedni fog most a pozitív változásokban.
2026. május 16.-án, a napi horoszkóp szerint, a Bika újholdnak köszönhetően minden csillagjegy spirituális energiákkal fog töltekezni. Ennek köszönhetően néhány lezárják végre múltjuk egy fájdalmas részét, másoknak mély lelki felismeréseket hozhat ez az újhold.
Napi horoszkóp
Kos
A Bika újhold nagy hatással van önre. Gyógyító energiákat hoz, és spirituális felismeréseket is jelez a napi horoszkóp szerint. Lassítson le egy kicsit, hogy meghallja, mit üzen a lelke! Minden, amit ma elhatároz, és ami mellett dönt, hosszú távon is sikereket ígér.
Bika
Az ön jegyében létrejövő újhold különösen szép, megnyugtató és spirituális energiákat hoz. Most olyan változások indulhatnak el, amelyek egyértelműen a javát szolgálják. Ez a nap egyszerre kapcsolódik a múlthoz és a jövőhöz is.
Ikrek
A Bika újhold kissé lelassítja az eseményeket, és ez most kifejezetten jót tehet önnek. Az elmúlt időszak pörgése után végre meghallhatja a belső hangját is. Egy megérzés vagy váratlan felismerés segíthet tisztábban látni egy régóta húzódó ügyet.
Rák
Helyükre kerülhetnek az érzelmek, könnyebbé válhat a lezárás, az elengedés és ezzel együtt az újrakezdés is. Szerencsés folyamatok indulnak el, és bizonyos értelemben új szakasz kezdődhet az életében. A Bika újhold kifejezetten kedvező energiákat jelez önnek.
Oroszlán
Az újhold most a jövővel és a célokkal kapcsolatos területeket világítja meg. Nagy lendületet kaphat egy tervhez vagy új elképzeléshez, ráadásul olyan támogatás is érkezhet, amire nem számított.
Szűz
Az újhold a párkapcsolat területén hozhat megújulást. Ha boldog kapcsolatban él, most közös terveikben érhetnek el fontos előrelépést. Ha pedig egyedülálló, végre lezárhat magában egy múltbeli történetet, és ezzel együtt egy új ember is megjelenhet az életében.
Mérleg
Nagyon mély lelki felismeréseket hozhat ez az újhold. Most könnyebben elengedheti a múlt terheit, és egyre világosabban láthatja, mire van szüksége ahhoz, hogy valóban boldognak érezze magát. Egy fontos kapcsolat rendeződésében vagy egy anyagi ügy kedvező alakulásában is segíthetnek az égi folyamatok.
Skorpió
Szombaton az újhold az ön jegyével szemben álló jegyben jön létre, ezért különösen erősen hat a párkapcsolatok és az érzelmek területére. Egy közös élmény hatására sokkal közelebb kerülhet a párjához. Ha pedig egyedülálló, a következő holdciklusban akár a szerelem is rátalálhat.
Nyilas
A Bika újhold arra ösztönzi, hogy több rendszert vigyen a mindennapjaiba. Ez hosszabb távon stabilitást és belső elégedettséget hozhat. A Jupiter szerencsés fényszöge váratlan jó hírt vagy kedvező fordulatot is jelezhet. Egy beszélgetés vagy találkozás új lehetőséget nyithat meg ön előtt.
Bak
Nagyon pozitív felismerések érkezhetnek a mai napon. Új erőforrásokat fedezhet fel önmagában, és rájöhet arra is, hogy sokkal többre képes, mint korábban gondolta. Ebben támogatja a Bika újhold energiája is. Higgyen magában, mert minden adottsága megvan ahhoz, hogy sikerre vigyen egy fontos tervet.
Vízöntő
Az újhold energiája az otthon, a család és a belső biztonság témáját erősíti fel. Most különösen fontos lehet, hogy olyan emberekkel vegye körül magát, akik támogatják és feltöltik. Ez a lelki stabilitás adhat erőt ahhoz, hogy később magabiztosabban építkezzen.
Halak
Különösen intuitív és érzékeny lehet ezen a napon. Az újhold segít ráérezni arra, milyen irányba érdemes továbbhaladnia. Inspiráló beszélgetések, fontos felismerések és váratlan jelek mutathatják az utat.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre