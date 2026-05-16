Halálos gázolás történt: nem hiszed el, ki vezette az autót!

Halálos gázolás miatt ítéltek el egy sürgősségi gyermekorvost az Egyesült Államokban. A doki elütött egy férfit, ám ahelyett, hogy segített volna rajta, magára hagyta az áldozatot. Az orvos végül bűnösnek vallotta magát a bíróságon, amiért börtönbüntetésre ítélték.
Halálos gázolás: orvos került a vádlottak padjára
Elítéltek egy sürgősségi orvost, aki halálra gázolt egy gyalogost, majd segítségnyújtás nélkül továbbhajtott. Az eset az amerikai Oregon államban történt 2024. december 26-án. Az áldozat Nicolas Hernandez-Mendoza a balesetet követő műtét során vesztette életét – közölte a Marion megyei ügyészség.
A gázolással az 59 éves Kenneth Kolarskyt vádolták, akit 2025. május 17-én tartóztattak le, s később bűnösnek vallotta magát, amiért nem tett eleget a sérült személynek nyújtandó kötelezettségeinek – olvasható a hivatalos közleményben.
Hernandez-Mendoza a baleset éjszakáján szabályosan kelt át a zebrán, a lámpa zöldet mutatott. Kolarsky ekkor ütötte el az autójával. A közleményben az áll, hogy „miután elütötte Hernandez-Mendozát, a vádlott megállt a járművel, majd az úttesten fekvő, eszméletlen testet kikerülve elhajtott a helyszínről. Hernandez-Mendoza ekkor még életben volt.
A nyomozás során kiderítették, hogy a vádlott 20 perccel azután jelent meg a munkahelyén, miután elütötte az áldozatot. Kolarsky sürgősségi gyermekorvosként dolgozott.
Az áldozat lánya is megszólalt a tragédia kapcsán:
Olyan emberről van szó, akiben bíznunk kellene, akire olykor az életünket is rábízzuk. Abban a pillanatban az apám élete az ő kezében volt, ám rossz döntést hozott. Most is itt lehetne velem az édesapám...
Két nap múlva találkozhatott volna az unokájával
Hernandez-Mendoza súlyos sérüléseket szenvedett a baleset során, többek között eltört a nyaki csigolyája és a medencéje is megsérült. A műtét során az orvosok mindent megtettek, azonban a sérült lépéből áradó vérzés végül a férfi halálához vezetett – tájékoztatott az ügyészség.
Kolarskyt a környék kamerafelvételei alapján tudták azonosítani. A család fájdalmát fokozza, hogy Hernandez-Mendoza két nappal azelőtt vesztette életét, hogy találkozhatott volna az unokájával. A család vissza szeretné szállíttatni a férfi holttestét Mexikóba, ezért adománygyűjtést szerveztek.
Kolarskyt a bíróság 13 hónap börtönbüntetésre és a szabadulása után 36 hónap felügyeletre ítélte. A helyettes kerületi ügyész Brendan Murphy hangsúlyozta: „Függetlenül attól, mi okozta a balesetet, az, hogy valaki elhagyja a helyszínt, miután elütött egy embert, az emberi élet teljes semmibevétele. Ez elfogadhatatlan, és különösen felháborító, ha egy olyan szakember követi el, aki arra esküdött fel, hogy nem árt” – írja a PEOPLE magazin.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre