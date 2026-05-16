Halálos gázolás történt: nem hiszed el, ki vezette az autót!

Halálos gázolás miatt ítéltek el egy sürgősségi gyermekorvost az Egyesült Államokban. A doki elütött egy férfit, ám ahelyett, hogy segített volna rajta, magára hagyta az áldozatot. Az orvos végül bűnösnek vallotta magát a bíróságon, amiért börtönbüntetésre ítélték.

Halálos gázolás. a zebrán ütötték el a férfit, aki a szabad jelzésnek eleget téve akart átkelni az úton. A balesettel egy gyermekorvost vádolnak: segítségnyújtás nélkül hagyta el a helyszínt (Fotó: Unsplash – Képünk illusztráció)

Halálos gázolás: orvos került a vádlottak padjára

Elítéltek egy sürgősségi orvost, aki halálra gázolt egy gyalogost, majd segítségnyújtás nélkül továbbhajtott. Az eset az amerikai Oregon államban történt 2024. december 26-án. Az áldozat Nicolas Hernandez-Mendoza a balesetet követő műtét során vesztette életét – közölte a Marion megyei ügyészség.

A gázolással az 59 éves Kenneth Kolarskyt vádolták, akit 2025. május 17-én tartóztattak le, s később bűnösnek vallotta magát, amiért nem tett eleget a sérült személynek nyújtandó kötelezettségeinek – olvasható a hivatalos közleményben.

Hernandez-Mendoza a baleset éjszakáján szabályosan kelt át a zebrán, a lámpa zöldet mutatott. Kolarsky ekkor ütötte el az autójával. A közleményben az áll, hogy „miután elütötte Hernandez-Mendozát, a vádlott megállt a járművel, majd az úttesten fekvő, eszméletlen testet kikerülve elhajtott a helyszínről. Hernandez-Mendoza ekkor még életben volt.

A nyomozás során kiderítették, hogy a vádlott 20 perccel azután jelent meg a munkahelyén, miután elütötte az áldozatot. Kolarsky sürgősségi gyermekorvosként dolgozott.

Az áldozat lánya is megszólalt a tragédia kapcsán:

Olyan emberről van szó, akiben bíznunk kellene, akire olykor az életünket is rábízzuk. Abban a pillanatban az apám élete az ő kezében volt, ám rossz döntést hozott. Most is itt lehetne velem az édesapám...

Két nap múlva találkozhatott volna az unokájával

Hernandez-Mendoza súlyos sérüléseket szenvedett a baleset során, többek között eltört a nyaki csigolyája és a medencéje is megsérült. A műtét során az orvosok mindent megtettek, azonban a sérült lépéből áradó vérzés végül a férfi halálához vezetett – tájékoztatott az ügyészség.

Kolarskyt a környék kamerafelvételei alapján tudták azonosítani. A család fájdalmát fokozza, hogy Hernandez-Mendoza két nappal azelőtt vesztette életét, hogy találkozhatott volna az unokájával. A család vissza szeretné szállíttatni a férfi holttestét Mexikóba, ezért adománygyűjtést szerveztek.